Un accident mortel de parachute rappelle les problèmes ambulanciers au Manitoba rural

Soins communs Manitoba, qui supervise les services paramédicaux dans la province, a publié mardi un communiqué attribuant en partie le temps d’attente à un nombre élevé de travailleurs en congé de maladie pour la journée , une explication que rejette Bob Moroz.

Que se passe-t-il si vous êtes ce travailleur paramédical qui a appelé pour dire qu’il était malade, parce qu’il a fait des quarts de travail de 12 heures et tellement d’heures supplémentaires qu’il est tellement épuisé physiquement et mentalement et pas en mesure de travailler?.

Jean du Toit, âgée de 53 ans, est morte en sautant en parachute près de Gimli, dans le sud du Manitoba, samedi.

Il a fallu 36 minutes à une ambulance pour arriver sur les lieux, même si l’Hôpital de Gimli se trouve à une courte distance en voiture du site de parachutisme.

Soins communs a reconnu que le temps de réponse était considérablement plus long que les objectifs opérationnels.

L’agence provinciale de la santé a indiqué dans un courriel qu’une ambulance de Gimli n’était pas en service à ce moment-là et que l’autre se trouvait à plus de 80 kilomètres, dans la municipalité rurale d’Eriksdale.

Pénurie de personnel

Bien que l’on ne sache pas si un temps de réponse plus rapide aurait permis de sauver la vie de Mme du Toit, le syndicat a soulevé à plusieurs reprises des préoccupations concernant le manque de personnel dans les zones rurales.

De 20 à 25 % des équipes d’ambulances sont régulièrement hors service parce qu’il n’y a pas assez de personnel pour remplir l’exigence légale de deux ambulanciers par équipe, soutient M. Moroz.

Lorsqu’une communauté n’a pas assez d’ambulances pour répondre aux appels, les équipes d’autres communautés sont mises à contribution.

L’effet se répercute dans toute la province , déplore M. Moroz.

Plus tôt cette année, le syndicat a publié des données internes obtenues du Centre de coordination du transport médical, qui s’occupe de la répartition des services médicaux d’urgence dans les régions rurales et du nord du Manitoba.

Selon ces données, en octobre 2021, le nombre d’heures d’ambulances hors service en raison d’un manque de personnel a atteint son plus haut niveau en cinq ans, soit 17 000 heures. En décembre, ce chiffre était passé à 19 000 heures.

Selon les données, les temps d’attente moyens au cours des trois derniers mois de 2021 étaient nettement supérieurs à ceux de la même période trois ans plus tôt.

L’augmentation la plus importante a été enregistrée dans la région sanitaire d’Entre-les-lacs et de l’Est.

Elle a connu une augmentation de 35 % en moyenne pour 90 % des patients, contre 23 % dans la région sanitaire de Prairie Mountain, 19 % dans la région sanitaire du Nord et 10 % dans la région sanitaire de Santé Sud.

Le syndicat dénonce aussi un écart de rémunération pouvant atteindre 10 % entre les travailleurs paramédicaux des régions rurales et du Nord et ceux basés à Winnipeg.

35 nouveaux ambulanciers

Selon M. Moroz, le syndicat a présenté des propositions, mais la province n’a pas présenté de plan pour régler le problème.

Lors d’une conférence de presse mercredi, la ministre de la Santé, Audrey Gordon, a affirmé que sa porte est toujours ouverte pour entendre des idées et que le gouvernement provincial prend des mesures pour embaucher davantage de travailleurs paramédicaux.

Nous avons un plan de services préventifs cliniques. Notre gouvernement a investi 812 millions de dollars dans ce plan. Nous allons avoir des pôles de services établis, des soins fournis plus près du domicile, des temps d’attente réduits.

La province a récemment ouvert deux nouvelles stations paramédicales à Crystal City et à Portage la Prairie et a acheté 65 nouvelles ambulances.

Le budget de cette année prévoit le financement de 35 nouveaux travailleurs paramédicaux dans la province.

M. Moroz estime que cela ne suffirait pas pour combler les besoins dans les régions rurales et du nord du Manitoba.

Mme Gordon se dit aussi consciente de la disparité salariale entre les travailleurs paramédicaux de Winnipeg et ceux des régions rurales. Elle affirme en avoir récemment discuté avec des représentants de l’Association des municipalités du Manitoba.

C’est l’un des problèmes que notre gouvernement s’est engagé à régler , a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Cameron MacLean