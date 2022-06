Un couple de Hearst accueille une famille ukrainienne

Vasyl Vytvytskyi et sa famille sont arrivés le 21 mai dernier, après un long séjour dans les auberges de jeunesse en Pologne.

Ils ont patiemment attendu que le prix des billets d'avion baisse avant de s’envoler pour le Nord de l’Ontario.

Dans un anglais approximatif, Vasyl nous confie qu’il a choisi le Canada parce que la situation en Ukraine est incertaine et on ne peut prédire ce qu’il va arriver demain.

La famille Vytvytskyi vient de Dolyna, une petite ville dans l’ouest de l’Ukraine, à 80 kilomètres de la Pologne.

Chargement de l’image Avant de prendre son vélo pour commencer son premier boulot en sol canadien, Vasyl reçoit une accolade de Michael. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Ce n’est pas un hasard si Vasyl s'est retrouvé à Hearst. Il avait fait la rencontre de Michael Joanis, un jeune Franco-Ontarien, alors qu’il travaillait en Slovaquie.

Quand Michael a été mis au fait de la guerre en Ukraine, il a lancé l’invitation à Vasyl.

« Il n’y a pas souvent qu’on peut faire une grande différence dans le monde, même si c’est juste ouvrir nos portes pour eux. » — Une citation de Michael Joanis

Deux semaines après l'arrivée de la famille, la routine du couple canadien a complètement changé, alors qu'auparavant seules les mouches noires cohabitaient avec eux. Impossible maintenant d'entendre une mouche voler, alors que trois enfants de deux à dix ans courent en tout temps.

Ce n’est plus trop calme à la maison, mais j’aime bien ça. Il y a plus de vie dans la maison. Ce n’est pas vraiment plus compliqué de cuisiner pour une famille de deux que pour sept personnes. C’est juste plus cher , constate Michael Joanis.

Chargement de l’image Anna, 9 ans, aime découvrir la culture canadienne à travers les plats de son hôte Michael. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

En lançant l’invitation à Vasyl sur Messenger, le clan Joanis a bien failli reculer en apprenant que sa famille s'était beaucoup agrandie depuis leur dernière rencontre en Slovaquie. Cinq personnes de plus dans la maison font rapidement grimper la facture d'épicerie.

On s’est dit : ''on va essayer de les nourrir le mieux possible.'' La communauté nous a vraiment aidés avec des dons, il y a du monde qui ont donné des vélos, on reçoit du linge chaque jour.

Un accueil si chaleureux qui pourrait certainement influencer leur décision de s’établir de façon permanente à Hearst. C’est important que notre famille soit heureuse , lance Vasyl, qui faisait auparavant des allers-retours en Slovaquie pour gagner assez d'argent afin de nourrir sa famille en Ukraine.

Chargement de l’image Marianna, 30 ans, souffle des bulles à savon dans la maison avec son fils Andrii. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Mercredi matin, Vasyl a pris son vélo pour commencer sa première journée de travail comme journalier aux Entreprises Partenaires pour l’emploi, à Hearst. Un étape de plus vers l’indépendance financière pour celui qui a obtenu un permis de travail avec son visa visiteur.

En attendant de se retrouver un appartement, la famille profite pleinement de l'été vu que les classes des filles viennent de se terminer.

Les Joanis les traînent partout en leur faisant vivre des premières; en bateau sur un lac, des guimauves sur le feu, du sirop d’érable avec des gaufres.

Chargement de l’image Solomiia, 8 ans, et son frère cadet Andrii, 2 ans, visionnent des séries jeunesse ukrainiennes sur le téléphone intelligent de leur mère. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Par l’entremise d’un outil de traduction sur le téléphone intelligent de Michael, notre journaliste demande à la matriarche du clan, Mariana, si elle prévoyait un jour rentrer au bercail.