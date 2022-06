Un nouveau groupe de recherche pour étudier le fjord du Saguenay

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) s’associe avec l'Institut nordique de recherche sur l'environnement et la santé au travail (INREST) et l’Université Laval pour former le Groupe de recherche sur l’écosystème du fjord du Saguenay (GREFS).

Plus de 5,6 millions de dollars ont été investis par des partenaires privés et le gouvernement du Québec. Avec leurs études, les chercheurs espèrent en savoir plus sur l’écosystème de cette partie de la rivière Saguenay.

Deux nouveaux laboratoires seront aussi créés, soit le Laboratoire de recherche sur l'écosystème du fjord du Saguenay, l’Écofjord, à l’ UQAC , et le Laboratoire de recherche sur la biodiversité marine et aquatique, le Biome, à l’Université Laval.

Le fjord est habité, il est utilisé pour plein d’activités, comme le récréotourisme et la navigation commerciale, mais on a des connaissances assez limitées sur le plan scientifique. C’est un écosystème unique, mais aussi une voie navigable cruciale , a avancé Pascal Sirois, professeur au département en sciences fondamentales à l' UQAC et qui sera responsable du laboratoire Écofjord.

En plus d’effectuer des travaux scientifiques, le groupe de recherche veut créer des outils de gestion et d’identification pour les installations portuaires dans le fjord.

On va développer des outils pour prévenir et gérer de façon intelligente pour être en équilibre avec un développement durable, donc un développement économique qui respecte l’écosystème pour assurer leur pérennité , a expliqué Julie Carrière, directrice générale de l’ INREST .

Les installations portuaires de Rio Tinto à La Baie. Photo : Radio-Canada

Avec ses installations à La Baie, Rio Tinto fait partie des compagnies qui vont collaborer avec le GREFS . Selon la directrice générale de l’environnement et de la durabilité chez Rio Tinto, Catherine Munger, les nouvelles connaissances permettront à la multinationale de s’adapter au fil du temps.

La cohabitation harmonieuse pourra se poursuivre entre les opérations Rio Tinto dans la région et la préservation de l’écosystème du fjord qui est un axe maritime qui est précieux et essentiel pour nous , a-t-elle exposé.

La communauté aussi sera consultée par le biais d’une table de concertation. Ainsi, les chercheurs pourront avoir un portrait plus complet du fjord.