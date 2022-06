Le MBAM accueille des projections d’œuvres numériques sur sa façade

L'œuvre d’une durée d'environ 5 minutes sera projetée en boucle sur la façade du pavillon Michal et Renata Hornstein, du côté nord de la rue Sherbrooke Ouest, de la tombée de la nuit jusqu'à 23 h.

Conçue à partir de synthétiseurs vidéo et d'animations 3D, Contre-espace évoque des horizons qui transcendent l'architecture afin de créer un contraste et une tension entre les murs de la ville et l'espace poétique qu'ils peuvent inspirer , indique le MBAM.

« C'est la rencontre entre la pierre et la lumière, entre la surface et la profondeur, entre le monde physique et le monde virtuel. » — Une citation de Le Musée des beaux-arts de Montréal

La Toile numérique permettra d’ailleurs de davantage mettre en relief le Jardin de sculptures du MBAM ainsi que l'avenue du Musée, qui devient piétonne durant l'été.

Détentrice de deux diplômes de cinéma de l’Université Concordia, à Montréal, Sabrina Ratté s’intéresse particulièrement à l'influence qu'exercent l'architecture et l'environnement numérique sur notre perception du monde.

Son travail a fait l’objet d’expositions à Montréal, Québec, Paris, Berlin, Tokyo et New York.