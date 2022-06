Le Café Le Réseau : des élèves fransaskois s’initient à l’entrepreneuriat

Le Café Le Réseau, un projet exécuté par des élèves du Pavillon secondaire des Quatre vents de l’École Monseigneur de Laval, a ouvert ses portes mercredi après trois ans de préparation. Ce projet vise à initier les jeunes à l'entrepreneuriat et l'économie sociale.

Une vingtaine d’élèves ont préparé du café et des pâtisseries pour souligner l’ouverture du projet.

Cette initiative s’effectue également dans le cadre de la protection de l’environnement. Les verres utilisés sont tous biodégradables.

Le Café Le Réseau est un projet d’économie sociale pour les élèves. Ces derniers ont reçu des formations sur la cuisine commerciale et l'entrepreneuriat.

Marc Drolet, enseignant en alimentation et cuisine commerciale et qui a accompagné les élèves dans ce projet, se félicite du travail réalisé par les élèves. Il souligne leur sens d’autonomie et leur persévérance ayant mené à de tels résultats.

Pouvoir avoir un lieu de rassemblement et qu'on a un beau lieu de rassemblement qu'un café. Donc je dis souvent que c'est un partenariat avec l' ACFR , le CEF ainsi que le pavillon secondaire , souligne M. Drolet.

Des élèves entrepreneurs

Les élèves ont eu la liberté de prendre toutes les décisions concernant la réalisation du projet.

Anouma Ebrottie, une élève qui a participé au projet, est fière du nom donné à l’espace. Ce nom tient en compte, dit-elle, les deux mandats qui leur ont été confiés : la valorisation de la francophonie et la protection de l'environnement.

Dans le réseau, le mot réseau on pense à l'Internet et l'Internet c'est plein d'ondes entremêlées ensemble , explique-t-elle. On a essayé de faire un rapport avec la francophonie comme c'est plusieurs individus qui sont tous reliés ensemble par leur amour de la langue française , s’exclame Anouma Ebrottie

Le directeur général du Conseil des écoles fransaskoises, Ronald Ajavon, s'est lui aussi dit fier des élèves qui ont réalisé le projet. Selon lui, cet espace va favoriser l'engagement communautaire.

Le Café Le Réseau est ouvert pour l’instant de 8 h 30 à 18 h cette semaine.

Avec les informations de Bryanna Frankel