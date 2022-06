La fin du masque dans les autobus bien accueillie à Shawinigan

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé mercredi qu’il ne sera plus obligatoire de porter le masque dans les transports en commun à partir du 18 juin prochain. En Mauricie, la nouvelle est très bien accueillie par la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS). Chauffeurs et passagers auront bientôt la liberté de choisir comment ils mettront les pieds dans l’autobus.