Un dernier discours pour Sylvain Gaudreault à l’Assemblée nationale

Tous les députés qui ont choisi de ne pas se représenter aux élections de l’automne peuvent livrer cette semaine un discours d’adieu. Pour sa part, Sylvain Gaudreault mettra un terme à 15 années de vie parlementaire.

Je voudrais terminer en disant un merci, une affection – un amour même – vraiment profonde envers les citoyens et citoyennes de Jonquière, que je rencontre sur la rue [...] et qui me disent : "Salut, Sylvain". Le jour où je suis devenu Sylvain, et non pas M. le député, c'était pour moi un symbole fort , a lancé celui qui a été réélu sans interruption depuis 2007 sous les couleurs du Parti québécois.

Au final, il n’aura été au pouvoir que durant le court mandat minoritaire de la première ministre Pauline Marois. De septembre 2012 à avril 2014, il a été ministre des Transports et ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Sylvain Gaudreault promet de rester un citoyen mobilisé dans sa communauté pour faire avancer la cause de l'environnement qui lui tient à coeur.

M. le Président, je ne serai jamais loin de l'Assemblée nationale. Je serai toujours engagé pour faire avancer la justice sociale, la lutte contre la crise climatique, qui est le défi le plus important de notre génération, et évidemment, continuer de travailler pour faire du Québec un pays libre , a-t-il dit pour clore son discours prononcé au Salon bleu.

En 2020, Sylvain Gaudreault avait tenté en vain de devenir chef du Parti québécois. Photo : Radio-Canada / Courtoisie (Parti québécois)

En entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sylvain Gaudreault se dit serein avec sa décision de retourner à ses premières amours comme enseignant au Cégep de Jonquière.

Je suis serein et j’avais préparé ce discours-là que je ne voulais pas non plus trop préparé. Je ne veux pas être dans la nostalgie et, vous le savez, l’institution de l’Assemblée nationale existe depuis plus de 225 ans et elle va continuer d’exister, alors je ne suis qu’une goutte d’eau là-dedans, donc pour moi c’était de comme faire un bilan de ma vie politique à ce stade-ci et de tourner la page , a-t-il partagé.

Un hommage de Benoit Charette la veille

Mardi, dans une scène rare à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, avait rendu hommage à Sylvain Gaudreault, en tant que critique en environnement du Parti québécois.

Le ministre a dit que, même s'il n'était pas toujours d'accord avec le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault n'abordait jamais les dossiers de manière partisane. Il avait souligné sa contribution à l'adoption d'importantes motions.

À la toute fin, Benoit Charette s'était adressé directement à Sylvain Gaudreault. Les deux députés s’étaient ensuite serré la main au centre du Salon bleu.

Avec des informations d'Andréanne Larouche