Projets de stockage du carbone en Alberta : des Premières Nations veulent être consultées

Plusieurs Premières Nations de l'Alberta ont dit au gouvernement de la province et à l'industrie de l'énergie qu'elles doivent être consultées et partager les avantages des projets de capture du carbone près de leurs terres qui sont essentiels pour rendre les sables bitumineux plus respectueux du climat.

« Nous voulons une consultation complète et une inclusion complète. » C’est le message que Cameron Alexis adresse aux sociétés pétrolières au nom de ces Premières Nations.

Cameron Alexis est chef d’un groupement de nations autochtones appartenant à la Confédération du Traité numéro 6. Il s’exprimait ainsi au sujet des projets de capture et de stockage que l’industrie de l’énergie prévoit lancer en Alberta, pour atténuer les effets nocifs de l’exploitation des sables bitumineux sur l’environnement.

Il s’agirait de collecter le dioxyde de carbone des grands émetteurs dans les mines de sables bitumineux, de le diriger vers un emplacement central et l'enfouir profondément sous terre dans des formations géologiques qui le garderaient en toute sécurité, hors de l'atmosphère.

Or, selon Cameron Alexis, une grande partie de l’infrastructure ainsi que les formations souterraines qui seraient utilisées se trouve sur ou à proximité de territoires traditionnels de Premières Nations.

[Les entreprises] veulent travailler ensemble pour réduire les effets climatiques, sans prendre la peine d’en parler au préalable avec les Premières Nations. [...] Cela n'est pas bien , regrette-t-il.

L’industrie disposée à dialoguer

Les Premières Nations veulent également négocier des ententes sur les répercussions et les avantages des projets, explique Cameron Alexis.

Les chefs des Nations concernées ont déjà rencontré les entreprises qui collaborent au projet.

Ils ont aussi envoyé une lettre au premier ministre Jason Kenney pour exprimer leurs préoccupations, mais le porte-parole de ce dernier, Justin Brattinga, a déclaré que la province ne l'avait pas reçue.

« Le projet n'a pas suffisamment avancé pour que nous participions à ce processus », a ajouté M. Brattinga dans un courriel.

Chef intérimaire du Oil Sands Pathways, le groupe représentant l’industrie des sables bitumineux, Kendall Dilling a indiqué que les pourparlers avec les Premières Nations ne faisaient que commencer.

Il a toutefois déclaré que la plupart des infrastructures se trouveront certes sur des terres autochtones, mais que les espaces de stockage souterrains prévus ne le seront pas.

Kendall Dilling a ajouté que les Premières Nations « veulent des flux de revenus à plus long terme et plus prévisibles », et que cela pourrait inclure une participation au capital.

Kendall Dilling, qui a indiqué par ailleurs que les chefs autochtones souhaitent que la surveillance environnementale de tout projet de stockage de carbone soit bien planifiée et approfondie, a assuré la disposition de l’industrie à collaborer. « Nous allons travailler avec les Premières Nations », a-t-il dit.

Cameron Alexis a regretté pour sa part que les consultations aient à peine commencé alors que l’annonce des projets de stockage du carbone a eu lieu six mois plus tôt.