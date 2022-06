Ces filles qui utilisent les médias sociaux pour changer le monde

C’est en lisant des articles au sujet de la dépression qui afflige de jeunes femmes qui fréquentent l'Internet que Tanya Kyi, auteure et conférencière à la l'École d'écriture créative de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), a eu l’idée de créer le livre Better Connected.

Je me suis mise à penser à ce que ma fille Julia et ses amis font en ligne et je trouvais ça impressionnant. […] Je lui ai dit qu’il devrait exister un livre sur les choses positives que font les filles en ligne , raconte-t-elle.

Sa fille Julia lui a immédiatement proposé des dizaines d’idées, de sujets et de personnes à mentionner. De là, la collaboration mère-fille est née. Je prenais note de tout ce qu’elle me disait, puis je me suis dit que je ne pouvais pas lui voler toutes ses idées , dit-elle en rigolant. Alors je lui ai proposé d’être coauteure du livre , dit-elle.

C’était durant le premier confinement et je m’ennuyais à mourir. Alors ça m'a semblé un bon projet , lance pour sa part Julia Kyi.

Chargement de l’image Le livre Better Connected souligne les efforts de jeunes filles qui sont sur les médias sociaux pour faire le bien. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Avec ce livre, elles ont voulu souligner le travail de jeunes femmes de partout à travers le monde qui se servent des réseaux sociaux pour faire le bien. Leur âge varie entre 8 et 20 ans.

Vous pouvez lire à propos de filles qui créent des communautés, de filles qui encouragent l’esprit d’entreprise. Vous pouvez lire à propos de militantes. Nous voulions représenter une grande variété de ce qui se passe de bien en ligne , explique Julia Kyi.

En tant que parents, nous ne sommes pas toujours confortables avec les réseaux sociaux. Soit nous les bannissons, ce que j’ai fait au début, ou nous les laissons naviguer sur le web sans directives , note Tanya Kyi.

« Je crois que la meilleure façon est d’en parler avec nos enfants, de même leur suggérer des choses à lire, à écouter. Et de rester au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. » — Une citation de Tanya Kyi, auteure et conférencière à la UBC School of Creative Writing

Ce que nous avons découvert, c’est combien les filles à travers le monde collaboraient. Elles se connaissaient, elles s’influençaient les unes les autres même si elles travaillaient sur différents projets et vivaient dans différents pays. C’était vraiment impressionnant de lire tout ça , ajoute-t-elle.

Tanya Kyi et sa fille Julia sont les co-auteures du livre Better Connected qui célèbre les jeunes filles qui sont sur les médias sociaux pour faire le bien. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Collaboration mère-fille, facile ou non?

Tanya et Julia n’avaient jamais travaillé ensemble. Selon Julia, il y a eu beaucoup moins de conflits qu’elle avait anticipé. Je n’avais aucune idée de comment les choses allaient se passer, mais nous ne nous sommes pas disputées autant que je le croyais. Ça a plutôt bien été , reconnaît-elle.

Les quelques désaccords qu’elles ont eus se sont retrouvés dans le livre. Cela permet de voir ce que chacune pense de certains enjeux de façon humoristique , dit Tanya Kyi avec le sourire.

Cette collaboration aura permis à Julia de mieux comprendre le travail de sa mère.