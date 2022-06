La municipalité de Pontiac va accueillir un projet pilote de fouilles archéologiques

Bénéficiant de l’appui financier de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, Archéo-Pontiac est porté par les Amis du Sault-des-Chats. L’organisme à but non lucratif veut explorer ce secteur de l'Outaouais riche en patrimoine autochtone.

L’idée est née à la suite d’une sortie scolaire organisée pour la toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, en septembre dernier, comme l’a expliqué l’historienne Maude-Emmanuelle Lambert, dans une entrevue à l'émission Sur le Vif.

Également conseillère technique du projet Archéo-Pontiac, elle avait ainsi pu accompagner, avec un archéologue, des élèves de l'école primaire de la Vallée-des-Voyageurs à Quyon.

Les enfants avaient été vraiment fascinés de pouvoir aller sur le terrain, de toucher des choses se souvient Maude-Emmanuelle Lambert. C’est ce contact tangible avec l’histoire et le patrimoine qui a encouragé le développement du projet Archéo-Pontiac.

À écouter : Maude-Emmanuelle Lambert en entrevue à Sur le Vif

L'archéologue Ian Badgley et les élèves de l'école Vallée-des-Voyageurs de Quyon, lors d'une sortie sur le thème de l'histoire et de l'archéologie en septembre dernier. Photo : Deborah Powell

C’est un secteur très riche en histoire , souligne Maude-Emmanuelle Lambert. On va y trouver des vestiges d’anciens postes de traite, des scieries et même des chantiers de l'industrie du bois. [...] C’est aussi le site d’un ancien portage fréquenté par les peuples autochtones et les voyageurs.

« L’archéologie permet d’aller étudier différentes couches de cette histoire et de l’usage du territoire qui a été fait au fil du temps. » — Une citation de Maude-Emmanuelle Lambert, conseillère technique du projet Archéo-Pontiac

Outre le volet visant l’inventaire des ressources archéologiques qui seront découvertes, différentes activités de sensibilisation à la science archéologique seront proposées aux écoles et aux membres de la communauté.

Le projet Archéo-Pontiac s’étalera sur 15 mois. Il commencera en septembre et se poursuivra jusqu’en décembre 2023.