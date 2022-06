Une application pour prévenir les surdoses sera disponible partout en Alberta

L’application mobile DORS , conçue pour avertir les services d’urgence lorsqu’une personne qui a consommé de la drogue perd connaissance, sera désormais fonctionnelle partout en Alberta ou presque, a annoncé le ministre associé à la Santé mentale et aux dépendances, Mike Ellis.

L’application a été développée par la Calgarienne Aware360. Le gouvernement provincial l'a testé à Calgary l’été dernier, pour ensuite étendre son utilisation à Edmonton, puis dans la zone sanitaire sud.

Désormais, elle est fonctionnelle « à la largeur de la province ». Le gouvernement précise qu'il travaille avec les Premières Nations et les établissements métis pour la rendre accessible pour les membres de leurs communautés.

Les usagers doivent l’activer avant de prendre une dose. Une alarme sonne ensuite à des intervalles de quelques minutes, s’ils ne la désactivent pas, ils recevront un appel. S’ils ne répondent pas, une ambulance sera envoyée à leur adresse.

Selon Mike Ellis, environ 70 % des personnes qui meurent d’une surdose étaient chez elles et seules.

La réalité de la dépendance, c’est que ça isole les gens. Et quand on utilise des opioïdes, cela peut être extrêmement dangereux , dit-il.

Le fonctionnement de DORS est similaire à celui de Lifeguard, une application lancée en Colombie-Britannique en 2020.

Peu de données sur l’efficacité de l’application

Une application mobile comme DORS n’est pas une mauvaise idée , selon la Dre Bonnie Larson, une médecin de famille spécialisée en dépendances à l’Université de Calgary.

Elle déplore toutefois le manque d’études et de données publiques sur son efficacité.

Je peux parler de DORS à mes patients, mais je ne peux pas leur dire si c’est une bonne solution pour eux ou non, car je ne sais pas si ça fonctionne.

Elle rappelle que l’idée d’une application de ce genre a été proposée il y a quelques années. Cette proposition incluait toutefois une approche clinique et des études sur l’efficacité et l’utilisation de cette mesure par la population.

Le gouvernement conservateur uni a annulé ce projet en 2020. Il a lancé DORS neuf mois plus tard.

C’est dommage parce qu’on en saurait beaucoup plus sur l’efficacité de ce type d’intervention dans notre contexte, en Alberta, si le projet original n’avait pas été annulé , croit la Dre Larson.

Les premières données sur DORS ont été partagées cette semaine par Mike Ellis. Près d’un an après son lancement, l’application a été téléchargée plus de 900 fois et compte quelque 440 usagers enregistrés.

Mike Ellis assure aussi que des ambulances ont été envoyées dans certains cas, mais n’a pas été en mesure de dire combien de fois.

La compagnie qui a développé l’application britanno-colombienne Lifeguard partage certaines de ces informations sur Internet.

Elle y a comptabilisé 46 vies sauvées grâce à ce programme depuis mars 2020. L’application comptait plus de 7800 usagers enregistrés en décembre. Elle a été téléchargée plus de 11 000 fois.

120 Albertains morts en mars 2022

Après avoir atteint un nouveau record en novembre et décembre dernier, le nombre de morts par empoisonnement aux opioïdes a enfin commencé à montrer de premiers signes de ralentissement pendant les trois premiers mois de 2022.

Il y en a eu 120 en mars, en comparaison avec 122 pour ce même mois en 2021. Les zones sanitaires d’Edmonton et de Calgary en ont enregistré 40 chacune. La zone Nord en a enregistré 16, la zone Sud 14, et la zone Centre 10.

Je peux qu’espérer que nous allions vers une situation qui s’améliore, mais je pense qu’il est beaucoup trop tôt pour le dire , pense la Dre Larson.

Elle ajoute qu’une application mobile peut être bien utile, mais pas autant que des centres de consommation supervisée ou de l’approvisionnement sécuritaire.

S’ils avaient utilisé [l’argent qu’ils ont mis dans l’application] pour garder le centre de consommation supervisée de Boyle Street ouvert, ils auraient pu sauver des centaines de vies. On ne sait pas si DORS en a sauvé une seule , souligne-t-elle.

Même si le gouvernement albertain ne cache pas qu’il préfère mettre l’accent sur le traitement et la sortie de la dépendance, il a assuré à plusieurs reprises qu’il ne s'opposait pas complètement aux services de consommation supervisée.