À travers plus de 250 tirages originaux et reproductions, Alexander Henderson – Art et nature constitue la première exposition d’envergure centrée sur le travail de ce photographe né en 1831 en Écosse et arrivé au Canada à l’âge de 24 ans alors qu’il se destinait à une carrière de comptable.

Elle plongera les visiteurs et visiteuses dans le Québec et l’Ouest canadien du 19e siècle avec des clichés, souvent enneigés, d'embâcles au printemps sur le fleuve Saint-Laurent, du Mont-Royal, mais aussi de paysages du Saguenay, de rivières des Laurentides, de camps de pêches autochtones sur la rivière Ristigouche et de la Colombie-Britannique.

Le public va pouvoir prendre connaissance de la richesse de son travail , se félicite Hélène Samson, conservatrice au musée McCord.

Alexander Hunderson a notamment beaucoup photographié la nature québécoise en hiver. Photo : Roger Aziz

Des négatifs détruits

Malgré sa production prolifique entre 1857 et 1897, Alexander Henderson est longtemps resté dans l’oubli, malgré les prix qu’il a pu remporter aux expositions internationales de New York en 1877 et 1878, car sa famille n’a pas fait connaître son œuvre.

« À sa mort, sa notice nécrologique n’a fait aucune mention de son travail photographique, explique Hélène Samson. Quand elle a vidé la grande maison familiale, la famille a fait détruire les négatifs [après avoir tenté sans succès de les vendre]. » — Une citation de Hélène Samson, conservatrice au musée McCord

Ce sont des spécialistes en histoire de la photographie et de l’art, comme l’historien et écrivain Gérard Morisset, qui ont contribué à faire sortir le nom d’Alexander Henderson de l’anonymat au siècle dernier.

Puis le musée McCord a procédé à des acquisitions de tirages – elle en compte désormais plus de 2000 dans sa collection – et Stanley Triggs, qui fut conservateur au musée McCord au siècle dernier, a fait des recherches sur Alexander Henderson afin d’écrire une biographie de lui. À deux reprises, Stanley Triggs était prêt à publier son livre, mais ces projets ont été annulés.

Dans l'intimité avec la nature

Contrairement aux photographes Notman et Livernois qui sont eux aussi des pionniers de la photographie québécoise, Alexander Henderson ne faisait pas de photographies sur commande, car il était indépendant de fortune et pouvait donc ne photographier que ce qu’il l’intéressait, notamment la nature. On n'est pas chez Notman et Livernois dans l’intimité avec la nature comme chez Henderson , souligne la conservatrice spécialisée en photographie.

De nombreuses photos exposées sont plutôt petites, car les tirages étaient réalisés sans agrandissement au 19e siècle. Photo : Roger Aziz

La majorité des photographies exposées ne sont pas grandes, car les tirages étaient réalisés sans agrandissement à l’époque et que les négatifs n’existent plus. Ces impressions sont les dernières traces qu’il nous reste d’Alexander Henderson, c’est inestimable , dit Hélène Samson.

L’exposition Alexander Henderson – Art et nature est présentée au Musée McCord, à Montréal, jusqu’au 16 avril 2023. Le livre éponyme est en vente à la boutique du musée.

Ce texte a notamment été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.