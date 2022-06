Mémoire fransaskoise : la nouvelle plateforme numérique sur la Fransaskoisie

La Société historique de la Saskatchewan (SHS) lance jeudi son site web "Mémoire fransaskoise", une galerie virtuelle et physique sur la Fransaskoisie.

Le site Internet memoireSK.ca de la Société historique de la Saskatchewan entrera en fonction, à l’occasion de la Journée internationale des archives.

Cette plateforme numérique vise à collecter la mémoire de la population fransaskoise. Elle permettra également aux Fransaskois de se développer, en favorisant la recherche et en affermissant les identités.

La population pourra donc avoir accès à des expositions témoignant de la vitalité de la communauté fransaskoise à travers des photographies, des textes et des vidéos.

L’objectif au final, c’était de travailler sur la valorisation des archives, mais aussi d’encourager les gens à partager leurs photographies, leurs textes ou même leurs vidéos parce que ça peut aller plus loin que des photographies , affirme le directeur général de la SHS , Alexandre Chartier

Les Fransaskoises et les Fransaskois ainsi que les organismes fransaskois sont appelés à soumettre des photographies, des textes et des vidéos témoignant de leur vécu, ainsi que des archives, selon les thématiques choisies.

Les collections constituées, après le processus de sélection, seront présentées sur la plateforme web et dans la galerie mémoire fransaskoise , indique M. Chartier. Cette galerie sera installée dans la boutique Nation fransaskoise.

« La photographie a toujours été très présente, comme le théâtre, d’ailleurs, ce sont des éléments qui sont très très forts ici, pour les francophones en Saskatchewan. » — Une citation de Alexandre Chartier, directeur général de la Société historique de la Saskatchewan

Pour cette première série, Mémoire fransaskoise propose cinq collections autour de la mémoire de l’Association jeunesse fransaskoise et de la mémoire des Journées du patrimoine. On va mettre en valeur les journées du Patrimoine à travers le temps, comment ça a évolué , informe M. Chartier.

Les premières thématiques, on les propose pour que les gens les voient, tout simplement, en ce qui concerne les thématiques recherchées, cela va se faire sur des périodes de six mois , précise-t-il.

Un travail de solidarité et de partage

En vue de la préparation des prochaines collections, la Société histoire de la Saskatchewan invite déjà le public à partager avec elle des informations autour de trois thématiques. Celles-ci portent sur des souvenirs d’été, des images ou des scènes qui ont marqué l’existence des gens et l’isolement pendant la pandémie.

L’enjeu est de travailler sur des thématiques aussi, l’aspect de la pandémie de la COVID est un élément qui nous a éveillés, à savoir comment la communauté pourrait témoigner de l’impact de la pandémie pour eux, pour les Fransaskois et Fransaskoises ici , fait remarquer Alexandre Chartier.

La troisième thématique porte sur les animaux, les gens et la COVID-19. La COVID-19 nous a aidés à développer nos relations avec les animaux ou avec les plantes. Et là j’en suis sûr qu’il y a des gens qui ont plein de photos à partager et il n’y a pas de restrictions , souligne-t-il.

Le public est invité à se rendre, à partir de jeudi, sur le site memoireSK.ca pour découvrir les premières mémoires fransaskoises. La version physique pourra être consultée à la boutique Nation fransaskoise.

Avec les informations de Geneviève Patterson