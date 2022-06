Projet de train léger Eglinton Est : des usagers expriment leurs inquiétudes

Le Transit Expansion Office [Bureau de l’expansion du transport de la Ville, traduction libre] de la Ville de Toronto est actuellement responsable de la planification de ce projet, dont la dernière mouture a été examinée au comité exécutif de la Ville mercredi et devra être approuvée au conseil municipal le 15 juin.

S’il obtient l’approbation du conseil, le personnel municipal fera avancer le processus d’évaluation des projets de transport en commun et devra présenter un nouveau rapport d’étape à la fin de l’été 2023.

Le plan actuel prévoit lier le train léger au réseau de métro de Toronto au coin des rues McCowan et Sheppard.

Les employés municipaux prévoient aussi examiner prochainement différentes options pour le choix des véhicules légers.

C’est un projet vraiment important et nous soutenons l’extension vers l’est de Sheppard, car Scarborough ne se termine pas à McCowan et il est vraiment important de servir Malvern, mais nous avons des questions. Est-ce que cette ligne pourra vraiment desservir toutes les personnes qui en ont besoin? , affirme la porte-parole de TTCRiders, Shelagh Pizey-Allen.

L’organisation se demande entre autres si les nouveaux trains seront assez longs pour accueillir un maximum d’utilisateurs.

Elle s’inquiète de voir que dans le rapport présenté au comité exécutif, les employés estiment que des trains de 50 mètres ou moins pourraient passer toutes les 5 minutes en heure de pointe. Selon elle, cela ne suffira probablement pas à répondre à la demande.

Nous voulons nous assurer de ne pas répéter les erreurs du passé. Nous voulons un réseau de transport rapide à Scarborough, qui sera conçu pour fonctionner maintenant, mais aussi dans le futur , indique la porte-parole qui rappelle l'approche de l'arrêt définitif du métro léger de Scarborough.

La présidente de l’Association des étudiants du Collège Centennial, Tima Shah, surveille le projet de près, car elle explique que la ligne de train touchera le campus Morningside du collège.

Nous voulons que le projet se fasse correctement. Nous voulons que le projet soit conçu pour permettre réellement le déplacement des personnes qui en ont besoin, comme les étudiants , dit-elle.

La Ville se veut rassurante

La Ville de Toronto explique pour sa part qu’elle doit tenir compte de plusieurs facteurs dans la prise de ses décisions.

Un véhicule léger sur rail à deux voitures plus court et plus agile pourrait être mieux adapté à la demande qu’on projette pour ce futur projet. En plus, il peut également être davantage en mesure de gravir la colline sur l'avenue Morningside, en plus d’offrir une expérience de voyage plus agréable grâce à des virages plus doux , explique le bureau de l’expansion du transport de la Ville.

Des consultations publiques devraient débuter au début de l’année 2023. Le projet en est encore aux premiers stades de conception. Une analyse plus approfondie est nécessaire avant qu’une date de mise en service puisse être estimée , indique la Ville.

Le maire de Toronto John Tory a par ailleurs vanté le projet lors de la réunion du comité exécutif.