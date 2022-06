Le maire de Winnipeg Brian Bowman livre son dernier discours sur l’état de la Ville

Je me regarde à l’époque et j’étais vert, maintenant je suis grisonnant , lance en ouverture le maire Bowman, après s’être vu dans une vidéo d’introduction, ce qui a provoqué les rires de son audience.

Brian Bowman a annoncé à l’automne 2020 qu’il ne solliciterait pas de troisième mandat aux élections municipales de 2022, qui se tiendront le 26 octobre. Il aura fait deux mandats à la tête de la ville.

Pendant un discours d’une quarantaine de minutes, le maire Bowman est revenu sur ses ambitions pour la ville de Winnipeg lors de sa première élection en 2014, ses réalisations tout en projetant la ville dans le futur.

« Winnipeg est maintenant la 6e ville au Canada. Si on continue comme ça, on pourrait atteindre le million dans moins de 15 ans. » — Une citation de Brian Bowman, maire de Winnipeg.

Il faut se préparer à une ville d’un million maintenant vous ne pouvez pas attendre que des centaines de milliers de nouveaux résidents arrivent avant d’agir et se dire qu’on aura besoin de réparer les routes, d’un système de transport moderne et d’augmenter les capacités de traitement d’eaux usées.

M. Bowman souligne le développement du centre-ville et son attrait, comme bel exemple pour se préparer à cette croissance.

Il rappelle la construction de l’immeuble de 42 étages au 300, Main, de True North Square ainsi que l’annonce récente de la transformation de l’immeuble de la Baie d'Hudson en logements abordables pour les Autochtones.

Il ajoute qu’en 2016, environ 14 500 personnes habitaient dans le centre-ville. En 2021, il y avait plus de 18 000 résidents au centre-ville de Winnipeg, fait-il valoir, citant des données de recensements.

M. Bowman salue l’attention internationale que sa ville obtient avec l’apparition de Winnipeg dans le magazine Times l’an dernier, entre autres.

Le dernier discours de l'État de la ville du maire de Winnipeg, Brian Bowman, a été suivi attentivement et a déclenché plusieurs rires dans la foule, au Centre des congrès de Winnipeg, mercredi. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Il a aussi noté ses réalisations en matière de transports en commun, mais aussi en termes de réconciliation avec les peuples autochtones.

Nous croyons en la force de notre diversité, nous reconnaissons la vérité du passé et du présent et on met le bien-être des Winnipégois au centre de tout. Les actes de réconciliation, soutenus par tous les gouvernements et la communauté, démontrent qu’une nouvelle histoire de paix s'écrit actuellement , indique le maire Bowman, soulignant aussi la lutte contre le racisme, alors que la Ville s’est dotée d’une politique en ce sens.

L’importance de la transparence

Brian Bowman est également revenu sur ses premières années à l’hôtel de ville, où il s’était donné comme mission d’en faire le ménage.

Il a dans ses premières années, souligne-t-il, fait adopter de multiples réglementations pour assurer plus de transparence en politique municipale, parce que la transparence permet aussi d’assurer notre développement .

D’ailleurs, il s’est engagé à consacrer les dernières semaines de son mandat à rendre imputables ceux qui auraient commis des actes de corruption au sein d’administration municipale.

Sans directement le nommer, il faisait référence au scandale financier relativement à la construction du quartier général de la police.

Il exhorte également le futur maire et conseil municipal à soutenir le processus judiciaire en cours.

L'ancien directeur de Winnipeg, Phil Sheegl, fait appel d'une décision de la Cour du Banc de la Reine selon laquelle il aurait accepté un pot-de-vin de 327 200 $ de l'entrepreneur, Armik Babakhanians, et doit payer 1,1 million de dollars à la Ville.

Winnipeg poursuit également M.Babakhanians et des dizaines d'autres défendeurs dans un deuxième volet de la poursuite.