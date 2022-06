Conflit en Ukraine : les médias sociaux canadiens ciblés par une désinformation structurée

C’est la conclusion d’une vaste étude  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) publiée mercredi par des chercheurs de l’École de politiques publiques de l’Université de Calgary.

Les auteurs Jean-Christophe Boucher, Jack Edwards, Jenny Kim, Abbas Badami et Henry Smith ont ainsi publié un rapport qui examine plus de 6,2 millions de messages publiés sur Twitter partout dans le monde depuis janvier 2022.

La méthode employée pour l’analyse du réseau social Twitter s'appuie sur l'intelligence artificielle pour surveiller, examiner et mesurer la portée et la nature de la désinformation et de l'influence prorusse sur les médias sociaux au Canada.

Le chercheur à l’École de politiques publiques de l’Université de Calgary Jean-Christophe Boucher estime que le gouvernement canadien doit prendre des mesures concrètes pour contrer la propagande, sous toutes ses formes, sur les réseaux sociaux. Photo : Jean-Christophe Boucher

Selon Jean-Christophe Boucher, coauteur du rapport, le Canada est visé en raison de son rôle dans les sanctions internationales contre la Russie , et si le Canada veut relever avec succès le défi de cette ingérence étrangère, il est important de mieux comprendre la désinformation qui est diffusée .

Identification des comptes

Les principaux comptes dans les vecteurs influencés par des comptes domiciliés aux États-Unis et la Russie sont présentés respectivement dans les tableaux 1 et 2. Les chiffres représentent le degré d'interaction d'un compte éditeur (principal) appartenant à d'importants influenceurs de droite américains ou canadiens tels que Tulsi Gabbard, Jack Posobiec, Candace Owens, Rex Glacer ou Maxime Bernier avec d'autres comptes relais, qui retweetent. Photo : Radio-Canada / MARIE MOUNIER

D’après la cartographie du réseau Twitter réalisée avec des algorithmes, les chercheurs ont identifié les principaux influenceurs qui créent et diffusent des récits propagandistes.

La démarche consiste à retracer les liens entre les comptes, les messages Twitter et les retweets utilisant les mêmes mots-clés, en différentes langues (Russie, Ukraine, OTAN , Pycc, Росій, Укра, HATO), qui sont associés au conflit actuel en Ukraine et qui reviennent souvent dans ces publications.

Les chercheurs analysent également la réaction des gens devant ces publications.

Cette méthode non seulement permet de retracer les comptes Twitter qui sont associés davantage à la propagande russe, mais démontre également que la propagande russe sur le réseau Twitter canadien a été, dans une large mesure, menée par deux grands groupes d'influenceurs, comme le démontrent les chercheurs de l’École des politiques publiques de l’Université de Calgary.

D’une part, les comptes influencés par des sources provenant des États-Unis; d’autre part, des comptes qui sont largement influencés par des sources internationales provenant de Russie, d'Europe et de la Chine , explique Jean-Christophe Boucher.

Selon les données recueillies, les profils influencés par des comptes provenant des États-Unis représentaient environ 56 % des communautés prorusses. Les profils influencés par la Russie représentaient les 44 % restants.

« C’est grâce à l'intelligence artificielle que nous sommes capables de classifier ces mots-clés, de les lire et de lire les millions de tweets et de les classer. Nous sommes capables, avec des algorithmes, d'identifier très spécifiquement quel genre de discours, quel genre d'arguments la propagande russe essaie de développer pour défendre et justifier son invasion en Ukraine. » — Une citation de Jean-Christophe Boucher, de l’École de politiques publiques de l’Université de Calgary

Trois grands récits pour construire la propagande russe

La fréquence des récits développés par les profils prorusses pendant la période précédant et suivant immédiatement le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie montre la prédominance du récit justifiant l'invasion comme une réponse à l'expansionnisme de l'OTAN. Photo : Radio-Canada / MARIE MOUNIER

L'examen de la prévalence des récits prorusses largement relayés sur les médias sociaux canadiens a permis de distinguer trois grands récits, développés simultanément, pour cautionner l’invasion russe de l’Ukraine et influencer l'opinion publique canadienne à l'égard de cette guerre, affirme Jean-Christophe Boucher.

Selon les résultats de l’analyse des données reçues, le premier discours prorusse est axé sur le rôle et les actions de l' OTAN et de ses États membres. Ainsi, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est tenue comme responsable du conflit, suggérant que l'invasion de la Russie est le résultat de l'expansionnisme de l' OTAN ou de ses intentions agressives envers la Russie.

Dans ce contexte, la propagande prorusse affirme que l'Occident n'a pas le droit moral de condamner l'invasion et que les pays tels que le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni tentent de forcer l'Europe à entrer dans ce conflit pour en tirer un avantage matériel.

La deuxième idée répandue sur le web insinue que l'Ukraine est un État fasciste et que les nations occidentales soutiennent les fascistes en Ukraine, justifiant ainsi les actions de la Russie.

Une troisième grande propagation que le discours prorusse tente d'amplifier : la méfiance envers les institutions démocratiques, qu'il s'agisse des médias, des institutions internationales ou du gouvernement libéral à Ottawa.

Face aux défis associés à l'ingérence étrangère, il est important de mieux comprendre la propagation de la désinformation au Canada , conclut le rapport.