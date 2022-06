Une nouvelle technique en animation 3D autorisée au Cégep de Jonquière

Un nouveau programme au Cégep de Jonquière a été annoncé mercredi par communiqué par la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest. Une quarantaine d’étudiants pourront dorénavant s’inscrire en Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images.

Québec fournira un montant de 679 000 $ en provenance du ministère de l’Enseignement supérieur.

Le Cégep de Jonquière évidemment se réjouit de pouvoir offrir ce nouveau programme-là à ses étudiants. C’est un programme qui va pouvoir s’offrir sous l’égide de l’École supérieure en Art et technologie des médias (ATM). Donc, c’est un autre beau programme qui s’ajoute à la carte que nous avions déjà en ATM , a commenté peu après l’annonce Sabrina Potvin, coordonnatrice au Service des communications et du développement des effectifs étudiants au Cégep de Jonquière.

En novembre 2021, un appel d’intentions avait été lancé afin d’augmenter les inscriptions dans les programmes d’études dont les diplômés sont en forte demande sur le marché du travail.

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour le Cégep de Jonquière. Je suis ravie que le projet soumis par celui-ci ait été retenu. Ce nouveau programme intéressera certainement de futures étudiantes et étudiants du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également des étudiantes et étudiants de partout au Québec , a mentionné, par voie de communiqué, Andrée Laforest, députée de Chicoutimi.

Au total, huit techniques seront proposées dans de nouveaux cégeps.

Selon le communiqué, les nouveaux programmes sont proposés dans un seul cégep ou dans un petit nombre d’établissements. Les régions où ils seront donnés sont celles où le manque de main-d’oeuvre est le plus criant.

Le programme de Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images est actuellement offert au Collège Dawson, au Cégep de Limoilou et au Cégep de Matane.

Québec a délivré au total 15 nouvelles autorisations permettant d’accueillir jusqu’à 540 étudiantes et étudiants supplémentaires pour les huit programmes.

Les besoins du marché du travail en matière de personnel qualifié évoluent et il faut permettre aux établissements d’enseignement supérieur de former la relève en ce sens. C’est pourquoi je me réjouis aujourd’hui d’annoncer l’implantation de ces nouveaux programmes d’études dans les cégeps à travers le Québec , a ajouté Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur.

Avec les informations de Michel Gaudreau