Le Mont Sainte-Anne accueillera une Coupe du Monde de snowboardcross

Le Mont Sainte-Anne sera le théâtre d’une Coupe du monde de snowboardcross, les 4 et 5 février prochain. Le nouvel événement baptisé Bataille Royale comportera une épreuve individuelle et une autre par équipe.

La compétition sera l’une de six étapes de la Coupe du monde de planche à neige présentées au Canada la saison prochaine en vertu d’une entente unique entre Snowboard Canada et la Fédération internationale de ski. Des événements de slopestyle, de demi-lune et de grand saut seront tenus en Alberta, une compétition alpine en Ontario et une autre de parasnowboard en Colombie-Britannique.

Ce n’est toutefois pas un hasard si le Mont-Sainte-Anne récolte le snowboardcross. Quatre des sept médailles olympiques de l’histoire du pays dans la jeune discipline ont été remportées par deux athlètes de la grande région de Québec, Dominique Maltais et Éliot Grondin.

Éliot Grondin devant les siens

Si la première est aujourd'hui à la retraite, le deuxième entamera la prochaine saison de la Coupe du monde comme l’un des favoris pour le globe de cristal. Il se réjouit déjà de la chance qu’il aura de dévaler la piste devant parents et amis.

Ce n'est pas très loin de chez moi et je passe beaucoup de temps au Mont-Sainte-Anne lorsque je suis au Québec. Avoir la chance de participer à une compétition dans mon coin de pays, c'est vraiment cool , lance la fierté de Sainte-Marie-de-Beauce.