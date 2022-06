Un projet de parc intergénérationnel à Saint-Bruno

Le parc pourrait porter le nom de Place des générations, a indiqué en entrevue le maire de Saint-Bruno, François Claveau.

Il serait aménagé sur un terrain situé sur l'avenue des 4-H. Le parc sera ainsi situé en face des locaux de la FADOQ de Saint-Bruno qui se trouvent dans la salle L’Oasis et près de l’édifice qui abrite la Maison des jeunes.

Plusieurs retraités demeurent également à proximité dans des logements du secteur.

Le projet prévoit une pergola, des espaces réservés à la pétanque et des aires de rassemblement comprenant des bancs de parc et des tables, a énuméré le maire Claveau.

Yves Bruneau, président de la FADOQ Saint-Bruno, se réjouit du projet qui permettrait d’organiser des événements d’échanges entre les aînés et les jeunes de la municipalité.

« C’est sûr qu’avec un aménagement comme on prévoit, on peut faire des rassemblements et des rencontres de tous les âges. »