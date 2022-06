BC Ferries reçoit une amende après la mort d’un de ses employés en 2020

L’agence responsable de la santé et de la sécurité au travail de la Colombie-Britannique a imposé une amende de 674 445 $ à BC Ferries après la mort par noyade d'un de ses employés en juin 2020.

La sanction a été imposée par WorkSafe BC le mois dernier, selon une déclaration sur le site web de l’agence.

L'employé a perdu la vie alors qu’il effectuait des travaux de maintenance sur un traversier accosté à Richmond, dans le Grand Vancouver.

Selon WorkSafe BC, le travailleur s’est appuyé sur un filet de protection à sangles pour tenter de repêcher un objet qui flottait, mais le filet s’est rompu et l’employé, qui ne portait pas de veste de flottaison, est tombé à l’eau et s’est noyé.

La firme a failli à son obligation de s’assurer de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs sur le lieu de travail , indique le site de l’agence. La firme a aussi manqué de fournir l’information, les instructions, la formation et la supervision nécessaires à ses employés pour assurer leur santé et leur sécurité.

C’étaient deux violations à risque élevé , conclut WorkSafe BC.

Réexamen demandé par BC Ferries

Dans une déclaration, BC Ferries affirme avoir réagi au rapport d’inspection de WorkSafe BC qui lui a été livré en novembre 2021, et mis en place des correctifs.

BC Ferries indique aussi avoir fait une demande de révision de ce rapport d’inspection pour démontrer que des précautions raisonnables, des politiques et procédures de sécurité et des formations étaient en place .