Le spectacle La fureur de retour pour les 40 ans du Festival Juste pour rire

Adapté de l’émission culte du même nom, le spectacle La fureur avait été présenté une première fois en 2019 à Juste pour rire, au grand bonheur des nostalgiques et des adeptes de karaoké. Le grand jeu musical devait être à nouveau à l’affiche en 2020, mais la pandémie en a décidé autrement.

Élyse Marquis reviendra à l’animation cette année, tout comme Joël Legendre à la mise en scène. Le public pourra ainsi voir Michelle Desrochers, Matthieu Pepper, Barbada ou encore Ève Côté s’affronter lors de cette Fureur le 21 juillet à 21h15 sur la scène Beneva, située sur la Place des Festivals.

Élyse Marquis Photo : Radio-Canada

Le lendemain, sur la même scène, l’humoriste Erich Preach sera à la tête d’une soirée mêlant humour et variété et baptisée Le fabuleux destin d’Erich Preach. Dès 21h15, défileront sur scène les humoristes Mike Beaudoin, Rachelle Elie, Garihanna Jean-Louis, Dave Morgan et Daniel Tirado, ainsi que l’orchestre hip-hop Urban Science Brass Band et le rappeur Imposs.

Autre événement extérieur à souligner pour le 40e anniversaire du festival : le spectacle 40 ans de vrai fun! mis en scène par Alex Perron, qui se tiendra tous les soirs, à 21 h, du 21 au 30 juillet à la Place Loto-Québec. Plusieurs artistes dont Julie Dombrowski, José Dufour, Yannick Fahey, et Stéphanie Fournier rendront hommage en danse et en musique aux productions ayant marqué l’histoire de Juste pour rire ces quatre dernières décennies.

La programmation extérieure complète est disponible sur le site de Juste pour rire  (Nouvelle fenêtre) .

Des galas animés par Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais

Le festival s’annonce également très riche du côté de la programmation intérieure payante, avec une série de galas menés par la nouvelle génération d’humoristes. Pierre-Yves Roy-Desmarais ouvrira le bal le 20 juillet avec deux galas dans la même soirée qui proposeront un heureux mélange de chanson et d’humour absurde.

À 18 h, au Théâtre Maisonneuve, Charles Pellerin, Alexandre Forest, Mégan Brouillard et Marylène Gendron viendront appuyer l’humoriste triplement couronné au dernier Gala Les Olivier, alors que le gala de 21 h accueillera sur scène Pascal Cameron, Phil Roy, Sam Boisvert et Sam Cyr.

Pierre-Yves Roy-Desmarais Photo : Attraction Image / Simon Duhamel

L’humoriste Phil Roy et la chanteuse Roxane Bruneau tiendront ensemble la barre des deux galas du 21 juillet, à 18 h et 21 h, avec la participation de plusieurs personnes invitées comme Silvi Tourigny, Martin Perizzolo, Charles Beauchesne et Yannick de Martino.

La troisième soirée de gala, animée par Eddy King et Richardson Zéphir, se tiendra le 22 juillet selon la même formule à deux représentations et verra défiler sur scène Guillaume Wagner, Louis T, Mike Beaudouin et Neev, entre autres.

C’est Rosalie Vaillancourt qui se chargera de clore la portion gala du festival le 23 juillet avec mille et une anecdotes sur sa nouvelle vie de maman. Elle sera bien entourée sur scène avec notamment Katherine Levac, Jean-Sébastien Girard, Suzie Bouchard, Colin Boudrias et Jean-Michel Martel.

Rosalie Vaillancourt Photo : Pamplemousse média

Le gala de 18 h est un peu plus familial, pour les nouveaux parents, tout en restant dans mon style. C’est un numéro sur mon accouchement et le fait d’avoir un bébé que j’ai écrit dans les 6 derniers mois [...] Je veux vraiment parler du côté positif de la maternité , explique Rosalie Vaillancourt.

Dans le deuxième gala, je parle du fait que je veux plaire aux gens, que je veux être parfaite et que ça me fait de la peine de décevoir les gens. C’est un numéro qui est vraiment rythmé, un peu absurde, qui donne quasiment le tournis.

Une soirée d’humour grinçant avec Jean-François Mercier et Maxim Martin

Pour les adeptes d’humour un peu plus abrasif, le Théâtre Jean-Duceppe présentera le 28 juillet, à 21 h, le spectacle Les Rebelles - Unis pour déranger, animé par l’humoriste bilingue Pantelis. Ce spectacle où tout sera permis mettra en vedette Jean-François Mercier, Thomas Levac, Maxim Martin, Preach et une personne invitée mystère.

Il est à noter que Maxim Martin profitera également du festival pour présenter son spectacle Fuckoff, présentement en tournée, tout comme Virginie Fortin avec son deuxième spectacle solo, Mes sentiments. À voir respectivement le 27 et le 30 juillet chez Duceppe.

Maxime Martin Photo : Fair play / Pénélope Roy Dumouchel

Pleins feux sur la relève

Encore une fois, le festival Juste pour rire fera une belle place à la relève avec la Série des révélations. Le public pourra ainsi découvrir les spectacles Pour ne pas mourir, d’Alexandre Forest; Toute, d’Alexandre Bisaillon; Le dernier des vrais, de Pantelis; Les corbeaux me regardent d’un air bizarre, de Charles Beauchesne et Invincible, de Simon Delisle. Tous ces spectacles se tiendront à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts.

Cette série sera aussi l’occasion de voir les premiers pas en humour de l’animateur de radio Jean-Sébastien Girard, qui présentera une lecture de son premier spectacle solo, Un garçon pas comme les autres, dont le rodage débutera sous peu. Une lecture pas comme les autres sera présentée le 22 juillet, à 20h30, toujours à la salle Claude-Léveillée.

20 000 billets vendus pour Mike Ward sous écoute au Centre Bell

Rappelons au passage que le jeune humoriste Mathieu Dufour et le vétéran Mike Ward ont tous deux des soirées à grand déploiement prévues au Centre Bell, le premier pour y présenter Mathieu Dufour au Centre Bell (23 juillet) et le second pour y enregistrer un épisode en direct du populaire balado Mike Ward sous écoute (22 juillet).

Mike Ward Photo : Zone 3

On a déjà plus de 20 000 billets vendus. Le plus grand podcast live avant celui-là, c’était devant 9000 personnes, par un couple britannique. Donc, on double le record mondial. Et c’est le record pour le plus gros show d’humour au Centre Bell, toutes langues confondues , affirme l’humoriste. Si on réussit à vendre tous les billets [il en reste mille], on va devenir le plus grand vendeur de toute l’histoire du Centre Bell.

La programmation intérieure complète du festival est disponible sur le site de Juste pour rire  (Nouvelle fenêtre) .

Ce texte a été écrit à partir d’entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.