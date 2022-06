Sondage CAA-Québec : 3 des 10 pires routes au Québec sont en Outaouais

C'est le boulevard de la Gappe, à Gatineau, qui a été désigné comme étant la pire route de la province.

[Cette route] a fait les manchettes récemment. Avant même le lancement de notre campagne, elle était en très mauvais état. On a vu passer des vidéos, on a vu des photos de cette rue , a indiqué Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques à CAA-Québec. C’était problématique pour l’ensemble des usagers, c’était dangereux. Alors quand on a lancé la campagne, cette route s’est propulsée au premier rang et elle y est restée tout le long.

Un nid-de-poule sur le boulevard La Gappe, dans le secteur de Gatineau, en début d'année (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Le chemin Cook, toujours à Gatineau, occupe pour sa part la quatrième place du classement.

Il y a d’autres artères non glorieuses au Québec. Mais j'accueille le fait qu’il y en ait de Gatineau, mais l’important c’est qu’on soit en train d’agir et que c’est déjà prévu qu’on fasse les réfections , a commenté la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

La route 105, en Outaouais, arrive en dixième position du palmarès.

Quelque 9000 votes d’automobilistes ont été compilés entre le 26 avril et le 26 mai dernier afin d'identifier le tronçon routier le plus mal en point. Il s’agit toutefois d’un sondage qui repose sur la participation citoyenne.

La lichette en renfort

Lors du dégel, nombreux sont les automobilistes à Gatineau à avoir constaté les multiples crevasses sur le boulevard de la Gappe. En février, la Ville avait reçu près d’une trentaine de requêtes pour cette artère.

Depuis, des réparations ont été effectuées pour rendre la route praticable grâce une technique que les élus de Gatineau appellent la lichette . Ce procédé consiste à appliquer une mince couche d'asphalte sur un tronçon de rue en état de dégradation.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle (archives) Photo : Radio-Canada

La bonne nouvelle, c’est qu’on a agi sur la Gappe. On a fait la lichette et on est en train de préparer les travaux qui sont attendus en 2023. J’imagine que CAA est passé avant qu’on fasse la lichette , a déclaré la mairesse.

« La lichette, c’est une très bonne solution à court et moyen terme, mais à un moment donné, les rues, il faut les refaire. Je pense que l’exemple du boulevard de la Gappe est un bon exemple. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Pour ce qui est de la rue Cook, la mairesse a répondu que des investissements sont prévus pour la réparation de différents tronçons qui devrait se faire au cours de l'année 2023.

France Bélisle a par ailleurs rappelé que la Ville a accéléré ses investissements en pavage. Les budgets prévus dans un horizon de cinq sont maintenant investis sur quatre années.

Un vote de contestation des Gatinois, selon CAA

Bien que le palmarès des 10 pires routes de la province compilé par CAA-Québec n'ait pas de valeur scientifique, il témoigne d’un certain mécontentement des Gatinois à l’égard de leur réseau routier, selon Nicolas Ryan.

On peut en déduire qu’il y a eu une participation citoyenne dans la région de Gatineau. Est-ce que vos routes sont en bon état ? Le fait qu’il y en ait eu trois, c’est un peu un vote de contestation de la part de la population , a commenté le directeur des affaires publiques à CAA-Québec.

L'organisme compte maintenant interpeller les autorités concernées par le palmarès et partager leurs réponses avec les citoyens à l'automne.

La participation citoyenne, c’est une des solutions pour améliorer le réseau routier québécois. Et en ciblant des routes, ou des endroits qui sont peut-être dangereux, qui sont considérés inconfortables, ça permet aux autorités de donner un plan de match par rapport à ces routes , souligne M. Ryan.

Avec les informations de Rebecca Kwan et Nathalie Tremblay