Alma est désormais une Municipalité amie des aînés

Alma espère maintenant mieux répondre aux besoins des aînés en matière de sécurité, de santé, de services sociaux et de loisirs. Pour ce faire, la première Politique des aînés a été rendue publique mercredi matin à l'hôtel de ville.

Elle s’inscrit ainsi à l’organisme Municipalités (& villes) amies des aînés du Québec (MADA-Québec).

Enfin! Nous sommes une Municipalité amie des aînés , a lancé lors de la conférence de presse la conseillère et présidente du comité de pilotage, Audrée Villeneuve.

Le document a été élaboré à partir des réponses de 800 personnes interrogées, établies dans différents secteurs d'Alma, lors d'un sondage en 2021.

Le processus nous a permis d’aller chercher des informations pertinentes à l’image de la population , a précisé la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

Des tables de discussions ont entre autres été organisées pour bien connaître la réalité et les besoins des aînés.

Nous avions deux objectifs : planifier et coordonner les travaux relatifs à un projet de politique en consultant les citoyens et rédiger et déposer auprès du conseil un plan d’action qui reflète ce que les aînés nous avaient dit , a poursuivi Audrée Villeneuve.

La Politique des aînés d'Alma a été présentée à l'hôtel de ville mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La politique servira de base pour l'élaboration de nouveaux projets visant les personnes âgées et sera modifiée en fonction de l'évolution des besoins.

On a créé aussi sur le site Internet une section qui va être dédiée aux personnes aînées pour savoir justement tous les services qu’ils peuvent avoir auprès de la communauté ou auprès de la Ville , a dit aussi Audrée Villeneuve.

Selon la conseillère, cette politique est appelée à évoluer au fil du temps.

La Table régionale de concertation des aînés de la région a d'ailleurs le mandat d'effectuer une veille du plan et de formuler des recommandations au besoin.

L’initiative a été bien accueillie. Je suis fière du résultat et des constats qui en sont ressortis , a d'abord commenté Lucie Harvey, vice-présidente de la section Alma de l’Association québécoise de défense des droits des personnes et préretraitées (AQDR).

Aujourd’hui, c’est la concrétisation d’un rêve et ça va nous permettre d’aller chercher de l'argent auprès des gouvernements. Les aînés, je vous invite à présenter des projets , a ajouté pour sa part Martin St-Pierre, président pour le Lac-Saint-Jean de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics (AREQ).

Avec les informations de Laurie Gobeil