Camping à Maria : le projet de règlement pourrait faire l’objet d’un référendum

Les citoyens de Maria auront ensuite huit jours pour soumettre une demande de participation à un référendum.

Le second projet de règlement pour encadrer le camping sur le territoire a été déposé mardi soir lors de la séance du conseil, après qu'un premier projet de règlement a été présenté en mai dernier.

Certains citoyens avaient alors demandé des règles plus strictes en raison d’inquiétudes concernant de possibles nuisances sonores.

Ce qui pose problème, c’est la zone 20 qui est reliée à la cantine Mam’zelle Maria, parce qu’il y a des citoyens qui sont tout près et qui s'opposent au projet de camping , rappelle le maire de Maria, Jean-Claude Landry.

Jean-Claude Landry, maire de Maria. Photo : Gracieuseté de Jean-Claude Landry

L’élu souligne qu'environ 25 personnes étaient présentes à la séance du conseil municipal qui s'est tenue mardi soir.

Début du processus référendaire

Dans un premier temps, les citoyens doivent soumettre une demande de participation au référendum, pour lequel 12 signatures sont requises.

Par la suite, 28 signatures en tout sont nécessaires pour que le registre référendaire soit enclenché. Ce processus référendaire va concerner certains points précis et certaines zones du règlement, et non son entièreté.

Si toutes ces conditions sont remplies, la Municipalité aura des décisions à prendre à savoir si on va en référendum ou si le projet de règlement est modifié , explique le maire de Maria.

Jean-Claude Landry n’exclut pas que la zone 20, qui englobe le terrain sur lequel les propriétaires de la cantine Mam’Zelle Maria veulent développer leur projet de camping, soit retirée du projet de règlement.

La cantine Mam'zelle Maria est une véritable institution à Maria. Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

On a mis des normes quand même assez restrictives à ce projet de règlement pour respecter la tranquillité un peu partout , assure Jean-Claude Landry.

L’élu a indiqué que deux modifications majeures ont été apportées au projet de règlement, notamment dans la définition de touriste et dans le maximum de luminosité possible.

Selon Jean-Claude Landry, il est peu probable que le règlement soit adopté lors de la prochaine séance du conseil municipal.

Au moment de publier, le propriétaire de la cantine Mam'Zelle Maria, Olivier Guité, n'avait pas répondu à notre demande d'entrevue.