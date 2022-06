Conditions de travail : le Regroupement des sages-Femmes du Québec interpelle la CAQ

Une vingtaine de sages-femmes étaient présentes devant l'hôtel Quality Inn de Drummondville pour dénoncer le fait que leur métier ne soit pas suffisamment valorisé.

On veut une vraie reconnaissance, on veut être bien rémunérées, on veut être reconnues par le système, par notre gouvernement. On veut avoir ce qu’on mérite , a affirmé la sage-femme Mongia Said.

« Les sages-femmes méritent le meilleur. On travaille fort, on travaille de tout notre coeur. On veut être bien payées, dans de bonnes conditions, que nos gardes soient reconnues. » — Une citation de Mongia Said, sage-femme

De 2021 à 2022, le Regroupement des sages-femmes du Québec ( RSFQ ) soutient avoir perdu 10 % de ses effectifs, une situation aggravée par la pénurie de main-d'œuvre déjà existante dans le secteur. Selon les manifestantes, les salaires n’encouragent pas le recrutement d'employées.

Des attentes claires pour la CAQ

Les sages-femmes veulent être entendues d’ici les prochaines élections provinciales du 3 octobre.

Le RSFQ affirme avoir reçu une date de négociation de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), qui promet de trouver un accord d’ici le 24 juin.

Elles affirment toutefois que pour le moment, elles estiment que leurs demandes n'ont pas été satisfaites.

Avec les informations de Jean-François Dumas