Parc Lansdowne : le conseil municipal d’Ottawa passe à la prochaine étape

Aux premières loges des mécontents, Shawn Ménard, le conseiller municipal du quartier de la Capitale qui a proposé une série de motions pour amender le plan tel que proposé par l’administration municipale.

Ce plan nous attache les mains , s’est plaint le conseiller qui exige plus de consultations publiques avant d’aller de l’avant.

En ce moment, ce plan accorde des approbations importantes sur la stratégie financière et le modèle d’affaires. Une fois approuvé, il est impossible de revenir en arrière. L’administration n’a même pas proposé de consulter le public avant [de dire oui].

« C’est mettre la charrue avant les bœufs. » — Une citation de Shawn Ménard, conseiller du quartier de la Capitale

Le conseiller reproche aussi au plan de véhiculer quelques faussetés. On dit que le projet ne coûtera pas un sou aux contribuables et que ce sera gratuit, mais c’est faux, ce n’est pas la réalité. Les impôts fonciers supporteront cette dette. Ce projet constituera la troisième plus importante dette de la Ville d’Ottawa.

M. Ménard aurait souhaité que le vote soit reporté, mais sa motion a été rejetée 17 voix contre 7.

En votant en faveur du plan préliminaire (15 voix contre 8), le conseil municipal n’a pas accordé une approbation finale au projet de réaménagement du parc Lansdowne, a tenu à rappeler le maire Jim Watson. Cette décision reviendra au prochain conseil municipal élu en 2023.

Le maire d'Ottawa Jim Watson (archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Je pense même que ce sera un enjeu électoral , prédit Jim Watson. Dans tous les cas, je l’espère, car cela permettra aux résidents de faire un choix quant à ce qu'il faut faire avec cet important site qui dessert toute notre communauté.

Le prochain conseil pourra faire tous les changements souhaités , a dit en appui Stephen Willis, le directeur général du Service de la planification, des infrastructures et du développement économique de la Ville.

Le prochain conseil pourra arrêter le projet, prendre une direction complètement différente, aller de l’avant en donnant de nouvelles instructions ou aller de l’avant comme recommandé présentement.

« Le prochain conseil n’est lié à rien du tout. » — Une citation de Stephen Willis, directeur général du Service de la planification, des infrastructures et du développement économique de la Ville d'Ottawa

Ce que le conseil municipal a approuvé, mercredi, est un budget de 8 millions $ qui permettra aux employés de la ville de poursuivre les travaux pour faire avancer le projet et, éventuellement, proposer une mouture sur laquelle le public pourra se prononcer, a dit Stephen Willis.

Autrement dit, a-t-il précisé, c’est une forme de budget de fonctionnement. La majorité de la somme servira à rassembler de l’information qui permettra aux fonctionnaires de trouver réponse aux questions des élus et du public sur ce projet.

Le plan de réaménagement du parc Lansdowne prévoit un nouvel aréna, la reconstruction des gradins du côté nord, l’ajout de 1200 unités résidentielles. Le projet est évalué à environ 330 millions $.

Plus de détails à venir...