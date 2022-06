L’art sur les ponts de Winnipeg

Le projet Cool Streets Winnipeg qui a débuté en 2017 ne comprenait que quatre ponts. Depuis, le projet a pris de l’envergure. Ce sont dorénavant huit ponts, dont cinq situés sur la rivière Seine qui sont peints chaque année sous la supervision de Stéphane Dorge. Les trois autres ponts sont à Ban’s Creek.

Le projet répond à plusieurs objectifs pour l’organisateur de Cool Streets Winnipeg.

J’utilise l’art pour parler d’urbanisme et des ponts piétons , explique Stéphane Dorge.

Stéphane Dore porte le projet Cool Streets Winnipeg depuis cinq ans. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

L'art s'approprie l’espace public pour inciter les Winnipégois à laisser de côté leur voiture est un moyen de joindre l’utile à l’agréable. Marcher est aussi un moyen de pratiquer une activité physique selon Stéphane Dorge.

Ce projet de murales à travers la ville encourage les gens à aller voir tous ces lieux-là, à se déplacer, d’explorer la ville et aller voir de façon critique et plaisante , dit-il.

C’est un projet qui embauche des artistes, qui fait vivre les artistes. C’est un projet qui encourage les gens à être actifs dans la communauté , poursuit l’organisateur.

« Je pense que c’est important parce que cela engage la communauté et apporte un côté sympa à Winnipeg. » — Une citation de Antoinette Baquiren, artiste murale d''Architects at play

Le pont Le Voyageur au nord du Pont Provencher a été peint par les Architects at Play. L'oeuvre s'intitule « sketchbook ». Elle se veut être un mélange de scènes de construction et des dessins de livres « comics ». Photo : Stéphane Dorge

Cool Streets Winnipeg est aussi un moyen de faire connaître le travail des artistes.

« C’est un projet qui embauche des artistes, qui fait vivre des artistes. » — Une citation de Stéphane Dorge, organisateur de Cool Streets Winnipeg

Le projet d'art urbain se veut rassembleur et ne pourrait pas exister sans l’aide de la Ville de Winnipeg et du Centre culturel franco-manitobain ( CCFM ) qui subventionnent le projet chaque année.

C’est une façon pour le CCFM de sortir de chez eux et d'être vraiment dans la communauté. C’est comme du performing art. Quand on est sur place, on est des gens qui passent toute la journée longue, qui nous remercient, qui demandent à propos de l'œuvre, qui nous demandent pourquoi on a choisi ça , ajoute Stéphane Dorge.

Le pont arc-en-ciel réalisé par Stéphane Dore en 2022 à Winnipeg. Photo : Stéphane Dorge

Au-delà du projet écologique et humain, il y a aussi le projet d’embellissement de la ville.

Chaque artiste a la même contrainte : peindre son pont avec les huit mêmes couleurs ainsi que du blanc et du noir.

« On voit la différence des œuvres alors qu'ils ont tous les mêmes couleurs […] comment les artistes arrivent à créer. » — Une citation de Stéphane Dorge, organisateur de Cool Streets Winnipeg

Le dernier pont à peindre se situe au nord de la rue Fermor par l’artiste Jamie Lou Morneau qui participe pour la première fois au projet. Elle réalisera une boussole de navigation dès que le niveau de la rivière aura baissé.