Éthique : le ministre Fitzgibbon de nouveau sur la sellette, Legault le défend

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, fait de nouveau face à des critiques de l’opposition en matière d’éthique pour avoir soupé en mai avec le lobbyiste Luc Laperrière.

Ce souper a eu lieu le soir du 4 mai, peu après l’annonce d’un investissement de 98 millions de dollars du gouvernement du Québec dans l’entreprise Polycor, selon ce qu'a d'abord rapporté Le Journal de Montréal.

Le gouvernement voulait ainsi qu’Investissement Québec devienne actionnaire minoritaire dans l’entreprise et que le siège social de Polycor demeure au Québec.

Or, M. Laperrière a déjà exercé des mandats de lobbyisme pour l’entreprise Polycor, ce qui soulève des questions et des doutes pour les partis d’opposition à l’Assemblée nationale.

Pierre Fitzgibbon est un récidiviste en matière d'éthique, il y a un aspect qu’il ne comprend pas , s’est indigné le porte-parole du Parti libéral du Québec en matière d’économie, Marc Tanguay.

C’est un carambolage au ralenti sur une autoroute glacée. On sait que ça va arriver, ça arrive, et lui continue son chemin en disant : "Tassez-vous, c’est moi, je me fous de vos règles" , s’est pour sa part insurgé le porte-parole de Québec solidaire en matière d’éthique, Vincent Marissal.

De son côté, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a réagi en affirmant que c’est un gouvernement qui semble faire très peu de cas de l'éthique, qui s'accommode d’un pouvoir illimité sans reddition de compte .

Mais pour le premier ministre François Legault, son ministre de l’Économie a le droit de souper avec ses amis , a-t-il laissé tomber dans les corridors de l’Assemblée nationale.

Pour le principal intéressé, Pierre Fitzgibbon, mes soupers personnels ne regardent que moi. Dans le cas de Polycor, il y a beaucoup de faussetés qui ont été dites. Il y a des enquêtes qui seront faites , a-t-il déclaré en mêlée de presse.

En juin 2021, M. Fitzgibbon avait quitté ses fonctions de ministre de l’Économie à la suite d’un rapport de la commissaire à l’éthique à l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet. Il s’agissait d’un troisième rapport en moins d’un an sur le comportement éthique de Pierre Fitzgibbon.