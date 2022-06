Patrick Roy toujours indécis sur son avenir, mais ce ne sera pas la LNH

Toujours amer de l’élimination des siens, Patrick Roy s’accordera quelques semaines de vacances avant de trancher sur son avenir avec les Remparts. Mais s’il quitte la LHJMQ, l’entraîneur-chef et directeur général ne s’attend pas à ce que ce soit pour la LNH.

Je ferme encore mes yeux le soir et je revois le match. Et j’ai hâte que ce match-là disparaisse de ma tête , a lancé Patrick Roy, mercredi, au moment de faire le bilan de la saison des siens.

Une semaine après l’élimination crève-coeur de son équipe aux mains des Cataractes de Shawinigan, l’ex-numéro 33 n’avait visiblement toujours pas digéré la défaite de 5-3 au Centre Vidéotron lors du match décisif.

Je ne me souviens pas d’avoir été aussi émotif après une défaite. Je pense qu’en vieillissant on gère peut-être moins bien l'incompétence. On gère moins bien l’injustice.

Les Cataractes de Shawinigan ont éliminé les Remparts au Centre Vidéotron, mercredi soir dernier. Photo : Radio-Canada

C’est que Patrick Roy ruminait toujours la pénalité appelée contre son défenseur Vsevolod Komarov, en fin de rencontre, qui a décidé de l’issue du match et de la série. Quand bien même que je te dirais que je suis tanné de voir la ligue gérer au lieu d’arbitrer, ça va changer quoi aujourd’hui , s’est-il questionné à haute voix, mercredi.

Pas de doute, l’entraîneur aimait beaucoup l’édition 2021-2022 des Remparts, qu’il a assemblé de toutes pièces. Il croyait aux chances de l’équipe de remporter la Coupe du Président et la Coupe Memorial. Il savait également qu’il ne lui reste pas beaucoup de chances de se rendre jusqu’au bout.

« Je fais quoi icitte moi là? »

Diriger une équipe junior est un emploi éreintant, a-t-il rappelé, impliquant de longs voyages en autobus à travers l’est du pays­. À cela se sont ajouté, ces deux dernières saisons, les matchs annulés par la pandémie, les protocoles de retour au jeu et la gestion quotidienne des cas de COVID-19.

« Je suis rendu à 56 ans. Je suis dans l'autobus à Cap-Breton puis mes chums sont en train de jouer au golf en Floride. Tu te dis : "cr***, je fais quoi icitte moi là". On le fait par passion. On le fait par amour. » — Une citation de Patrick Roy

Une passion qui animait encore Patrick Roy cette saison. Assez pour que l’élimination des Remparts lui fasse vivre une immense déception. Je pense que même à ma retraite du hockey, je n’étais pas de même , a-t-il affirmé.

Pas de départ vers la LNH

La flamme brûlera-t-elle encore la saison prochaine? Le grand manitou des diables rouges espère revenir de vacances avec la réponse, dans quelques semaines. Les possibilités d’emplois dans LNH entreront-elles en ligne de compte? Absolument pas. Je ne m’attends à rien de toute façon.

Le retour d’un noyau de joueurs d’impact avec les Remparts la saison prochaine, allant de Zachary Bolduc à Evan Nause, pèsera par contre dans la balance. Plusieurs d’entre eux, Nathan Gaucher, James Malatesta, William Rousseau et Charle Truchon, ont été repêchés par Patrick Roy en 2019 et arrivent à maturité.

Remparts Quebec Cataractes Shawinigan 26 mai Patrick Roy entraineur Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

L’ex-gardien de but aimerait bien finir avec eux ce qu’ils ont commencé. C’est sûr que ça fait partie de la réflexion. Je n’ai jamais été un gars qui abandonnait, mais je pense que c’est important que je sois bien là-dedans et que je sois à 100 % dans l’aventure.

Roy n’exclut pas de ne conserver qu’un seul de ses deux chapeaux avec les Remparts, vraisemblablement celui de directeur général. Dans tous les cas, il y aura quelques dossiers chauds cet été. Les Remparts doivent trouver un remplaçant européen à Viljami Marjala, qui a annoncé à l’équipe qu’il retournera jouer chez lui, en Finlande, l’an prochain. Le capitaine Théo Rochette doit décider entre Québec et la Suisse.

Après tout cela, qui sera derrière le banc des Remparts en septembre prochain? La réponse après la pause.