Le relais extrême, un sport traditionnel autochtone pour les adeptes d’adrénaline

Membre de la Nation crie de Red Pheasant, en Saskatchewan, Jay Peeaychew se passionne pour la course de chevaux compétitive qu'on appelle le relais extrême.

Jay Peeaychew en est à sa cinquième année en tant que coureur de relais. Il a été initié à ce sport par un oncle alors qu'il n'avait que 14 ans, et il n'a jamais cessé de le pratiquer depuis.

Le relais extrême consiste, pour des équipes de cavaliers, à faire des tours de piste et à sauter d’un cheval à l'autre, en pleine course et sans selle.

Considérée comme l’un des premiers sports extrêmes d’Amérique du Nord, la course à relais traditionnelle à dos de cheval a pris son essor au Canada ces dernières années, particulièrement dans les communautés autochtones.

L'échange est la meilleure partie; j'adore cette partie, elle me passionne , indique Jay Peeaychew.

Pour le faire sans selle, il n'y a rien d'autre à quoi s'accrocher que les poils du cheval et sa propre volonté , dit-il.

Jay Peeaychew a participé au festival Manito Ahbee, à Winnipeg, en mai dernier avec l’association élite des courses à relais autochtone (EIRA). C'est la première fois que ce sport fait une apparition à ce festival annuel qui célèbre les arts, la culture et la musique autochtones.

Voler dans la dernière ligne droite, regarder le sol, voir à quelle vitesse vous allez, sentir le vent souffler sur votre visage, dépasser des gars et se faire dépasser... c'est la meilleure sensation qui soit. Rien ne vaut ça , ajoute M. Peeaychew.

« C'est un sport difficile, qui demande beaucoup de courage. » — Une citation de Jay Peeaychew, coureur de relais extrême

Un sport hippique d’équipe

Le propriétaire de l'équipe In It 2 Win It dans laquelle évolue Jay Peeaychew qualifie ce sport d'affaire de famille.

Charles Stone indique que ce sport permet de développer de grandes valeurs communautaires.

Nous avons probablement de 20 à 25 personnes au moins qui nous suivent au sein de notre propre groupe pour s'assurer que tout est fait et s'amuser avec les petits-enfants et passer du temps en famille.

Les chevaux au cœur de cette passion

L'annonceur vétéran Earl Wood, de la Nation crie de Saddle Lake, en Alberta, affirme que le relais extrême fait partie de la vie des Autochtones depuis longtemps : Cet élément est présent ici depuis des temps immémoriaux.

Nous avons eu des liens avec ces animaux. Ces chevaux nos parents, et ils sont tout aussi guerriers que le guerrier qui les chevauche. Et à chaque pas, c'est un pas de réclamation... de revendication de ce que nous sommes en tant que peuple autochtone , explique-t-il.

Pour sa part, le président de l'Association élite de relais extrême (EIRA) et propriétaire de l'équipe Stick Racing, Vern Stick Antoine, de la Nation crie de Poundmaker, en Saskatchewan, souligne que les chevaux sont d'anciens chevaux de course, achetés à des conducteurs de chariots en Saskatchewan et en Alberta.

M. Antoine est impliqué dans ce sport extrême depuis cinq ans et a créé l'association il y a deux ans.

Quant à Jay Peeaychew, il souhaite voyager dans l'Ouest canadien au cours de l'été pour assister à des courses.

Avec les informations de Renée Lilley