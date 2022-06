Le 9 juin 1997, Stanley Knowles décédait à l’âge de 88 ans. Député fédéral durant près de 40 ans sous la bannière du NPD, Stanley Knowles est l'un des politiciens les plus influents de l’histoire de la Chambre des communes. Nos archives témoignent de son grand apport dans la création des programmes sociaux du pays.

« Avec la mort, aujourd’hui, de l’ancien député du Winnipeg, au Manitoba, est disparu sans doute l’un des hommes qui ont le plus fait pour que les gouvernements prennent leurs responsabilités envers les plus pauvres, envers les plus faibles. » — Une citation de Bernard Derome

Dans ce reportage diffusé le jour de sa mort au Téléjournal, le journaliste Daniel L’Heureux rappelle la mémoire de cet homme d’idéal. Il était un des parlementaires les plus respectés à Ottawa. Il y a passé 50 années, dont 38 à titre de député de Winnipeg-Centre-Nord.

Reportage de Daniel L’Heureux sur la carrière du politicien néo-démocrate Stanley Knowles à l’occasion de son décès à l’âge de 88 ans. Le bulletin de nouvelles est animé par Bernard Derome.

C’est en 1942, au sein du Co-operative Commonwealth Federation (CCF), que Stanley Knowles est élu pour la première fois au Parlement d’Ottawa.

Celui qui a maintes fois été qualifié de conscience du Parlement a fait avancer de multiples causes de justice sociale au pays. Au cours de sa carrière, il est élu à 13 reprises. Il fait campagne dans les usines. Le sort des travailleurs, notamment ceux des compagnies ferroviaires du CN et du CP, lui tient à cœur.

Le 1er juillet 1996, à l’occasion de la fête du Canada, Le Point présente un long reportage sur la carrière de Stanley Knowles. Le journaliste Marc-André Masson s’entretient avec plusieurs parlementaires et avec l’historienne Susan Mann.

Reportage de Marc-André Masson sur la vie et la carrière politique de Stanley Knowles, député fédéral du NPD durant plus de 40 ans. L’émission est animée par Raymond Saint-Pierre.

Stanley Knowles naît en Californie en 1908 de parents canadiens. À 18 ans, il voyage au Canada et s’installe au Manitoba, où des membres de sa famille exploitent une ferme. Il devient pasteur pour l’Église unie.

La mort de sa mère, emportée par la tuberculose en 1919, et le congédiement de son père durant la crise économique des années 1930 sont des événements qui le marquent à tout jamais.

Après la crise des années 1930, il décide de quitter la religion et se lance en politique. Toute sa vie, il lutte pour améliorer le sort des plus démunis. Plusieurs le conçoivent comme le père de l’État providence et des programmes sociaux canadiens. C’est à Stanley Knowles que l’on doit en partie l’instauration d’un régime des pensions de vieillesse.

Après la Seconde Guerre, l’aide aux anciens combattants et aux membres de leur famille devient une préoccupation constante pour lui.

En 1958, après la vague conservatrice qui porte au pouvoir John Diefenbaker, Stanley Knowles s’associe à d’autres tenants de la gauche pour former le Nouveau Parti démocratique qui succède au CCF.

« Ce sera un parti assez fort pour devenir l’un des principaux partis et un jour former le gouvernement. Les idées sont les mêmes. L’objectif est de bâtir un parti qui pourra les appliquer. » — Une citation de Stanley Knowles

Au Parlement, Stanley Knowles est le maître des procédures, ce qui lui confère un pouvoir malgré son statut de troisième opposition. Comme le mentionne dans le reportage Gildas Molgat, président du Sénat, Stanley Knowles sait se servir de la procédure pour provoquer des débats. L'ex-chef du NPD Ed Broadbent abonde dans le même sens.

« Même les ministres des autres partis le consultaient concernant le processus parlementaire. Il était l’expert au Canada et c’était un avantage pour les néo-démocrates pour les questions de tactiques à la Chambre des communes. » — Une citation de Ed Broadbent, ancien chef du NPD

En octobre 1981 il subit un accident cardiovasculaire dont il ne se remettra jamais totalement. Il reprend tout de même son siège le 31 mars 1982, mais doit se résoudre à le quitter de nouveau à la fin de l’année 1983. Le premier ministre Pierre Elliott Trudeau le nomme officier honoraire de la Chambre des communes, un poste unique en reconnaissance de sa contribution à la vie politique et sociale canadienne.

Stanley Knowles reçoit également l’Ordre du Canada en 1985.

« Stanley Knowles n’a jamais eu l’ambition de devenir chef du NPD, mais il faut le faire connaître, parce que sans des politiciens comme lui, nous sommes vraiment foutus. » — Une citation de Susan Mann, historienne