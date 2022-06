« Pas de bris de service », promet le ministre Lacombe aux CPE menacés d’éviction

On va s’assurer qu’il n’y aura pas de bris de service , a déclaré le ministre dans les couloirs de l'Assemblée nationale en réaction au cri d'alarme lancé par des CPE qui sont dans cette situation.

C'est notamment le cas du CPE Idée fixe, qui loge depuis 1979 dans un immeuble adjacent à l'École Garneau, dans le quartier Centre-Sud, à Montréal. C'est aussi le cas du CPE Alexis-Le Trotteur, sur le Plateau-Mont-Royal.

Le ministre de la Famille du Québec affirme que les locaux occupés par certains CPE sont vétustes et ont grand besoin de rénovations. Pour ceux-là, prévoit-il, ça va vouloir dire un déménagement, peut-être temporairement, peut-être de façon permanente .

Le ministère souhaite qu’ils [les enfants] puissent rester à l’endroit où les CPE sont , dit Mathieu Lacombe. Mais ce ne sera pas possible pour tous les CPE, prévient-il.

« On parle de locaux vétustes, alors il y aura un déplacement qui sera nécessaire […] et, dans la mesure du possible, à proximité. » — Une citation de Mathieu Lacombe, ministre de la Famille du Québec

Des hausses de loyer salées

Depuis 2017-2018, une vingtaine de CPE qui louent un espace dans d'anciennes écoles du CSSDM ont reçu des hausses de loyer s'élevant, dans certains cas, à 500 %.

Celle imposée au CPE Idée fixe, par exemple, est de 360 %.

Le CSSDM a notamment invoqué la nécessité de rénover les écoles pour justifier ces hausses.

« L'impression que j'ai eue, c'est qu'on engageait carrément des mercenaires au CSSDM pour faire "une job de bras", pour mettre les gens à la porte. » — Une citation de Normand Richardson, directeur du CPE Idée fixe, en entrevue à ICI RDI

Les parents des enfants qui fréquentent le CPE Idée fixe déplorent que la situation dans laquelle est placé l'établissement leur fasse vivre de l'insécurité et « du stress, par anticipation ». Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mercredi, le ministre Lacombe s'est refusé à qualifier ces hausses de démesurées .

Le problème en soi n’est pas la hausse de loyer, parce que le Centre de services scolaire de Montréal s’est ajusté au marché, fait valoir Mathieu Lacombe. Il y aurait un problème si nous, le ministère de la Famille, on n’ajustait pas le financement.

Or, on l'ajuste , dit-il.

C'est indécent , a déclaré la directrice de l'Association des cadres de CPE, Élyse Lebeau, au sujet de ces hausses de loyer.

En entrevue mercredi à ICI RDI, Mme Lebeau a fait valoir que ce sont des deniers publics que tout le monde gère, autant le ministère de l’Éducation que les commissions scolaires que le ministère de la Famille .

Peut-on s’entendre sur des coûts de loyer raisonnables? s'insurge-t-elle.

La situation des CPE devient de plus en plus insoutenable, selon elle. On a choisi, en tant que société, les CPE comme modèle d’économie sociale, alors maintenant, il faut que les administrations publiques soient capables de dialoguer.

Garderies en milieu familial

Du côté des services éducatifs en milieu familial, l'inquiétude règne aussi : la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a dénombré 35 de ces services qui sont menacés d'éviction par leurs propriétaires respectifs.

Selon Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ, près de 200 enfants risquent d'être ainsi privés de leur service, le 1er juillet. Et ce, alors que plus de 50 000 enfants sont sur la liste d'attente du guichet d'accès unique de la province, rappelle-t-elle.

Dans une lettre envoyée le 12 mai dernier à Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Grenon écrit que les propriétaires utilisent des prétextes pour évincer les RSE [responsables en services éducatifs en milieu familial] afin de pouvoir augmenter le prix de leur logement plus facilement .

Certains propriétaires affirment, à tort, qu'un service éducatif en milieu familial doit être aménagé dans un espace à vocation commerciale, écrit encore Valérie Grenon. D'autres se plaignent du bruit et de la nuisance qu'entraînent, selon eux, ces services éducatifs. D'autres enfin sont des cas classiques de "rénoviction" , selon Mme Grenon.

« [...] une orientation doit impérativement être prise par votre gouvernement pour un moratoire sur les évictions de services éducatifs en milieu familial [...]. » — Une citation de Extrait de la lettre de Valérie Grenon, de la FIPEQ-CSQ, à la ministre Laforest

À l'initiative de la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion réclamant du gouvernement de la Coalition avenir Québec qu'il soutienne les CPE dans leurs démarches pour éviter l'éviction. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le gouvernement Legault interpellé

L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, mercredi, une motion réclamant du gouvernement de François Legault qu'il soutienne les CPE dans leurs démarches afin d'éviter l'éviction ou, si nécessaire, qu'il finance leur déménagement à proximité, dans les meilleurs délais .

Présentée par la leader parlementaire du deuxième groupe d'opposition, la députée solidaire Christine Labrie, la motion demande aussi au gouvernement Legault de s'engager à ce qu'il n'y ait aucun bris de service causé par une relocalisation .

Tout en s'engageant à ce qu'aucun bris de service ne compromette le fonctionnement des CPE, le ministre Lacombe a dit qu'il trouvait quand même triste que des parents soient dans un certain état d'alerte, en ce moment .

Avec les informations de Julie Marceau et de Karine Bastien