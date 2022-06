Théâtre : la saison 2022-23 des Productions Mirvish est lancée

Les Productions Mirvish ont annoncé mercredi que la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda fera partie de sa saison 2022-23, qui débutera en février.

Parmi les autres spectacles à l'affiche dans les quatre théâtres de la compagnie de Toronto, citons Hadestown, lauréat du Tony de la meilleure comédie musicale; Mean Girls, adaptation d'un livre de Tina Fey; et la première canadienne de Jagged Little Pill d'Alanis Morissette.

Les billets de saison sont maintenant en vente, tandis que les billets pour les spectacles individuels seront disponibles à des dates ultérieures, peut-on lire dans un communiqué de la compagnie de production.

Il s'agit de la première saison complète pour Mirvish depuis que la pandémie a forcé la fermeture de ses théâtres.

Come From Away a été présenté en décembre dernier après une interruption de 21 mois. La présentation de la pièce a dû être abandonnée après quelques semaines en raison d’une éclosion de COVID-19 parmi l'équipe.

14 pièces à l’affiche

The Shark Is Broken est une comédie basée sur les problèmes rencontrés sur le plateau du film Les dents de la mer [Jaws en version originale], paru en 1975. Son titre est tiré des difficultés notoires rencontrées par le réalisateur Steven Spielberg avec la mécanique défectueuse du faux requin au centre du film.

Fisherman's Friends est une comédie musicale britannique basée sur l'histoire vraie d'un groupe de pêcheurs de Cornouailles qui se lancent dans une carrière musicale.

Pressure, l'histoire de l'invasion du jour J avec l'acteur de Downton Abbey Kevin Doyle, est également au programme. Sa première représentation avait été annulée en raison de la pandémie.

Les spectateurs qui avaient déjà des billets pour Hamilton pour les représentations annulées de 2020 seront les premiers à obtenir de nouveaux billets.

Un porte-parole de la maison de production a déclaré que les détails sur la vente de billets individuels pour Hamilton seront présentés plus tard dans l'année.

Il devait y avoir 112 représentations de Hamilton au Ed Mirvish Theatre de Toronto au début de l'année 2020. Seulement 37 avaient été présentées au moment de la fermeture. La dernière représentation a eu lieu le 13 mars 2020.