La Commission scolaire de langue française ne quittera pas la région Évangéline

En septembre dernier, l’institution songeait à quitter les lieux de l’école Évangéline, située à Abram-Village, afin de trouver plus d’espace pour ses employés.

« Je pense que c’est une très bonne décision. Je suis très content d’entendre ça, parce que le départ d’un bon nombre d’employés serait une grosse perte pour la région. » — Une citation de Alcide Bernard, maire de Wellington

Pour le maire de Wellington, Alcide Bernard, la décision de maintenir le siège social de la Commission scolaire de langue française dans la région Évangéline avantage l’économie locale.

Tout emploi dans une petite communauté rurale, c’est important, et la commission scolaire a quand même une vingtaine d’employés. Ce sont des postes professionnels, et ces gens sont des leaders, et on veut les retenir dans la communauté , précise-t-il.

Les municipalités voisines de Wellington et d’Abram-Village composent la région Évangéline, située dans l’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard.

Un nouveau modèle d’offre de services

Au lieu d'effectuer un déménagement complet de la région, des bureaux satellites seront aménagés dans les six autres centres scolaires communautaires.

« Les gens de la région Évangéline voulaient s’assurer que les postes restent dans la région, on a quand même un aspect économique qui s’attache à cette décision. » — Une citation de Gilles Arsenault, directeur de la Commission scolaire de langue française de l’île

Ces bureaux satellites accueilleront du personnel qui offre des services aux élèves, notamment des conseillers en francisation et en littératie.

Dix des 24 employés de la commission scolaire ont déjà été transférés aux bureaux situés dans les autres écoles et l’édifice Holman, du gouvernement provincial, à Summerside.

Leur installation définitive dans ces lieux devrait être complétée dans les cinq prochains mois.

Selon Gilles Arsenault, directeur de la Commission scolaire de langue française de l’île, cette décision permet d’assurer ces services sans que les employés aient à voyager à travers la province.

On a six écoles à la grandeur de la province, alors la distance, pour nous, c’est un peu difficile. Il faut qu’on desserve des écoles qui vont de Souris à Tignish , explique-t-il.

Le directeur de la commission ajoute qu’en gardant le siège social à Abram-Village, l’institution souligne l’importance historique de cette région pour la communauté acadienne et francophone de l’île.

C’est une formule gagnante qui respecte l’histoire de la commission scolaire, et on honore ainsi l’école Évangéline comme école pionnière de l’île , dit-il.

L’école Évangéline héberge la CSLF depuis les années 1960.

Gilles Arsenault estime qu’avec la rénovation de cette école prévue pour le printemps prochain, les employés restant dans la région pourront occuper de nouveaux locaux.