IOS 16 permettra de corriger et d’effacer des messages textes sortants

Tout comme les gens ont maintenant la possibilité de modifier les discussions Google ou même effacer les messages envoyés dans diverses applications comme Messenger, il en sera de même pour les messages textes envoyés par un iPhone.

Mais il y aura une limite de temps, le message ne pourra être modifié ou annulé que durant les 15 minutes suivant son envoi. Dans le communiqué, il n'est pas précisé si l'option est réservée aux messages envoyés aux propriétaires d'iPhone ou à tout le monde, peu importe le type d'appareil qui reçoit le message.

Il sera aussi possible de marquer des conversations non lues pour y revenir plus tard et récupérer des messages récemment supprimés jusqu'à 30 jours après les avoir effacés. Selon Apple, ces trois fonctionnalités étaient parmi les plus demandées par les personnes qui utilisent Messages.

Aussi, l’option de pouvoir dicter ses messages sera améliorée et permettra de passer facilement de l’enregistrement au clavier.

Par ailleurs, SharePlay pourra être utilisé dans Messages. Cette fonction permettra de voir des contenus comme des films ou des chansons tout en continuant d’utiliser Messages.

Les personnes qui s’inscrivent sur Apple pourront tester la version bêta de ces nouvelles fonctionnalités le mois prochain.