Catherine Lara en concert à Montréal et Québec cet automne 

La chanteuse et violoniste française Catherine Lara donnera deux concerts au Québec, l’un à Montréal et l’autre à Québec, à la fin du mois d’octobre prochain.

Celle à qui l’on doit le succès Nuit magique, en 1986, présentera son spectacle Catherine Lara et deux pianos à la Maison symphonique, à Montréal, le 29 octobre, à 20 h. Elle se produira le lendemain à Québec.

Dans ce spectacle, Catherine Lara reprendra ses succès comme Nuit magique, Johan et La craie dans l’encrier et interprétera aussi ses nouvelles créations ainsi que des morceaux instrumentaux avec son violon et le violon bass qui a été créé pour elle.

Elle sera accompagnée sur scène de deux pianistes concertistes : Cyrille Lehn et Charlotte Gautier.

Les billets seront mis en prévente jeudi et en vente pour le grand public samedi.