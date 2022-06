Surdoses : la santé publique de Montréal demande elle aussi la déjudiciarisation

En entrevue à Radio-Canada mercredi, la Dre Mylène Drouin a dit vouloir profiter de l'impulsion créée par cette annonce, la semaine dernière, pour réclamer, de nouveau, une déjudiciarisation de la possession simple de drogues sur le territoire montréalais, à tout le moins.

On veut remettre à l'agenda le dossier de la décriminalisation, mais surtout de la déjudiciarisation de la possession de drogue chez nos consommateurs, et ce pour toutes les drogues , a-t-elle expliqué.

La directrice de santé publique estime que cette mesure pourrait s'ajouter à l'arsenal de son bureau afin de prévenir les décès par surdoses.

On a tout avantage à aller dans ce sens-là, parce qu’on le voit, la judiciarisation pour les consommateurs a des effets importants en termes d’accès aux services, de stigmatisation, de revenus, ç'a aussi des impacts sur leur travail, et parfois même sur leur famille.

On croit que ça pourrait permettre aux consommateurs de consommer dans des contextes beaucoup plus sécuritaires et d’éviter tous les préjudices associés à la judiciarisation .

La Dre Drouin voudrait donc pouvoir profiter d'une certaine ouverture d'esprit à Ottawa à ce sujet, et juge également qu’il y a une ouverture de la Ville de Montréal .

J'ai entendu qu'il y avait une ouverture [de la part d'Ottawa] à recevoir d'autres demandes , a indiqué la Dre Drouin, ajoutant que ses collègues de Toronto sont aussi sur le dossier .

Projet-pilote en Colombie-Britannique

À compter du 31 janvier prochain, une personne prise en possession d’une faible quantité de drogues illégales sur le territoire de la Colombie-Britannique ne sera pas arrêtée ni mise en accusation grâce à une exemption temporaire.

Pour mettre ce projet-pilote en place, la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Carolyn Bennett, a utilisé l’article 56.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, qui lui permet d’accorder une exemption de l’application de ladite loi.

L'exemption sera en vigueur en Colombie-Britannique jusqu'au 31 janvier 2026.