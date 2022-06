Théâtre francophone canadien : Allain Roy veut revoir le public en salle

Le directeur artistique et codirecteur du Théâtre populaire d’Acadie de Caraquet a choisi de relever le défi à travers la communication et le travail d’équipe, car les dossiers sont nombreux dans le milieu artistique et de la scène.

Déjà engagé dans le conseil d’administration depuis trois ans, Allain Roy connaît bien l’état du théâtre francophone du pays. Il en remarque le dynamisme et son esprit créatif en milieu minoritaire, à travers les 17 compagnies théâtrales membres du regroupement.

Mais maintenant, il faut penser à la relance après deux années de confinement qui ont vidé les salles et privées de travail de nombreux artisans.

Le Théâtre populaire d'Acadie présentera la production Belles-soeurs, théâtre musical une vingtaine de fois cet été. La première sera présentée en juillet. Photo : Gracieuseté/TPA

Convaincre le public de retourner en salle sera une tâche intéressante pour le nouveau président de l’ ACTF .

Le théâtre et le milieu des arts font face à un grand défi , dénote Allain Roy. Les gens ont perdu l’habitude de se présenter dans les salles. Nous devrons les sécuriser parce qu’on n’en a pas encore tout à fait terminé avec cette pandémie. Je ne porterai pas seul cette mission, c’est un travail de notre conseil d’administration et de nos membres.

Il y a plusieurs dossiers intéressants pour l ’AFTC , analyse-t-il. Elle doit maintenir les contacts avec ses principaux bailleurs de fonds. Elle doit aussi présenter un théâtre inclusif, équitable et écoresponsable dans un milieu sain et respectueux.

Le milieu du théâtre vivait des défis avant la pandémie et elle va en vivre après, convient Allain Roy. Il veut continuer les discussions, établir des contacts et favoriser les échanges des forces vives du milieu théâtral francophone au pays.