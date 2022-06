Vancouver s’excuse auprès de sa communauté italienne, internée pendant la Seconde Guerre

Le 10 juin 1940, le Canada déclare la guerre à l'Italie, force de l'Axe, et ordonne l'arrestation des Canadiens d'origine italienne, désignés ennemis de l’État .

À Vancouver, plus de 30 hommes sont arrêtés, détenus, puis placés dans des camps à Petawawa et Kanaskakis, en Ontario. Ils y resteront plus d’un an. Aucune accusation n’a été portée contre eux.

Même si nous ne pouvons pas changer le passé, nous pouvons certes en changer les conséquences , croit l’avocat et conseiller communautaire Celso Boscariol. Il estime que les excuses et la reconnaissance des torts causés aideront les générations futures.

Le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, a présenté ses excuses à la communauté italienne devant le conseil municipal et des membres de la communauté. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Des traumatismes intergénérationnels

En plus de subir un important traumatisme émotionnel , les familles éplorées ont dû composer avec les conséquences de la disparition du principal gagne-pain du ménage, rappelle la lettre d’excuse.

Je crois que l’anxiété ressentie au cours de ma vie est directement liée à cette période de mon enfance , décrit l’un des témoignages cités dans un rapport présenté aux conseillers municipaux.

« J’avais 10 ans et je ne comprenais pas pourquoi mon père était soudainement emprisonné à un âge où j'avais tant besoin de lui. » — Une citation de Fils d’un Italo-Canadien interné lors de la Seconde Guerre mondiale

De plus, entre 1940 et 1943, pas moins de 1800 Vancouvérois d'origine italienne ont été tenus de se rapporter mensuellement à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Nombreux se sont senti mortifiés, humiliés et indignés de se voir traité comme des ennemis, souligne la lettre d'excuse.

30 000 personnes internées au Canada

L’an dernier, le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses officielles au nom du Canada à la communauté italo-canadienne.

Le gouvernement fédéral a ainsi reconnu le tort causé aux plus de 30 000 concitoyens d’origine italienne ainsi qu’à leur famille et descendance.

La communauté italo-canadienne compte plus de 75 000 membres à Vancouver.