Québec dépose son projet de loi concernant les redevances sur l’eau

Le projet de loi 42 pour revoir la hausse des redevances exigées des grands préleveurs d'eau a été déposé mercredi matin par le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette. Selon ce projet de loi, une révision des redevances est prévue pour tous les trois ans, et la première révision devrait survenir dans les six mois suivant son adoption.

Le gouvernement, s'il est réélu, s'engagerait aussi à dévoiler publiquement l'utilisation qu'il ferait de ces fonds publics.

Le gouvernement caquiste a toujours vu d’un mauvais œil l’augmentation de la redevance pour les entreprises qui prélèvent l'eau, arguant que la facture finirait par être refilée aux consommateurs. Il s'agit de la première fois qu'il se positionne en faveur d'une telle augmentation.

On le sait qu'au Québec, malgré l'abondance de l'eau potable, on a un défi. On a des régions plus vulnérables que d'autres. C'est malheureux, mais vraisemblablement, cet été encore, certaines régions comme l'Estrie, la Montérégie et Lanaudière auront de la difficulté au niveau de l'approvisionnement de l'eau. C'est important qu'on puisse reconnaître son importance et sa valeur , estime Benoit Charette.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette (archives) Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Le ministre a toutefois refusé d'avancer un montant qui pourrait être exigé pour les redevances, affirmant que ces questions doivent d'abord faire l'objet de consultations auprès des intéressés, y compris les embouteilleurs.

En 2010, les redevances au Québec étaient les plus élevées au Canada, mais aujourd’hui, elles sont jugées dérisoires. Actuellement, les tarifs en vigueur sont de 0,0025 $ par mètre cube notamment pour les pâtes et papiers et l’industrie minière.

Les embouteilleurs d’eau et les fabricants de béton paient 0,070 $ par mètre cube. Cela est bien en deçà des redevances exigées dans certains pays européens.

Peu de chances d'être adopté

Comme la session parlementaire prend fin vendredi, il est déjà assuré que le projet de loi ne sera pas adopté avant l'élection d'un nouveau gouvernement, l'automne prochain. Les redevances ne seront donc pas majorées avant 2023, dans le meilleur des cas. Cette décision de déposer le projet de loi à trois jours de la fin de la session a d'ailleurs fait bondir Québec solidaire.

Cela démontre les priorités du gouvernement actuel [...] Ce projet est une coquille vide, écrite à la va-vite, par un gouvernement qui n'a pas le courage politique de vraiment réformer les redevances sur l'eau , s'est insurgée Émilise Lessard-Therrien, porte-parole de Québec solidaire (QS) en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques.

La députée sortante et candidate de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La députée a d'ailleurs rappelé que la CAQ a refusé un amendement à la loi, proposé à QS , qui visait à rendre publics les volumes d'eau prélevés par les embouteilleurs. Elle dénonce que le projet de loi ne propose rien en ce sens.

« C'est de la poudre aux yeux. Encore une fois, on nous a fait miroiter des choses qui ne se concrétisent pas. Il n'y a aucune augmentation des redevances qui est prévue dans ce projet de loi. » — Une citation de Émilise Lessard-Therrien, porte-parole de QS en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques.

Le ministre Charrette a toutefois affirmé, après le dépôt du projet de loi, que les Québécois ont le droit de savoir quelles quantités d'eau sont prélevées, mais qu'il reste à voir comment cette information pourra être dévoilée. Le 21 avril dernier, la Cour du Québec avait entériné une décision de la Commission d'accès à l'information qui donnait raison à une dizaine de grands embouteilleurs qui avaient invoqué le secret commercial pour refuser de dévoiler leurs chiffres.

Des réactions mitigées sur le terrain

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec s'est également insurgé contre cette annonce de Québec. Nous nous interrogeons sur le moment choisi par le gouvernement pour annoncer l'augmentation des redevances sur l'eau compte tenu de la pression inflationniste que vivent actuellement les consommateurs. L'augmentation des redevances se répercutera nécessairement sur leur capacité d'achat , a souligné Christian Bazinet, du Conseil.

Des organismes comme le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François estiment toutefois qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction, eux qui réclament des ajustements depuis des années. Ils souhaitent une meilleure gestion des bassins versants et des eaux souterraines afin de savoir si des problèmes de pénuries d'eau, par exemple, peuvent être évités.

Julie Grenier est biologiste au Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

C'est écrit dans la loi que c'est une ressource commune, rappelle Julie Grenier, biologiste et chargée de projet au Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François. On devrait donc en retirer des bénéfices, et pas juste les compagnies. On a beaucoup de travail à faire pour améliorer la qualité de l'eau et maintenir les usages présents.

« C'est équitable et c'est juste de demander une juste rétribution. » — Une citation de Julie Grenier, biologiste

Avec les informations de Thomas Deshaies et de La Presse canadienne