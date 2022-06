La chanteuse Annie Blanchard connaît la « plus grosse année de sa carrière »

« Je dirais que présentement 2022 pour moi, je pense et c’est ce que mon équipe pense aussi, c’est la plus grosse année de ma carrière. » — Une citation de Annie Blanchard, chanteuse

Annie Blanchard fait partie de la tournée hommage à la chanteuse Nicole Martin, Les chansons d’une vie, aux côtés des chanteuses québécoises Marie-Élaine Thibert et Marie Michèle Desrosiers. Elle accompagne aussi en tournée les chanteurs québécois Paul Daraîche, Renée Martel et Laurence Jalbert dans leur spectacle Contre vents et marées.

La chanteuse poursuit aussi ses spectacles en solo avec ses albums Hurricane et Welcome Soleil, qu’elle présentera dans différentes villes du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Annie Blanchard va aussi lancer un album hommage aux chanteurs country Dolly Parton et Kenny Rogers, en collaboration avec le chanteur québécois et gagnant de Star Académie 2009 Maxime Landry.

J’ai tellement de beaux projets qui s’en viennent , déclare la chanteuse, qui aimerait éventuellement sortir un album qui ferait suite à Welcome soleil.

Un mode de vie qui implique de la discipline

La chanteuse originaire de Maisonnette au Nouveau-Brunswick Annie Blanchard. Photo : a confirmer

Annie Blanchard fait tout en son possible pour maintenir un équilibre entre sa vie amoureuse et sa carrière. Elle note que son copain depuis 20 ans, qui est aussi un passionné de musique, comprend bien la réalité du métier.

La chanteuse accorde la priorité à son sommeil, boit beaucoup d’eau et s'entraîne chaque matin pour maintenir son énergie sur scène.

Je ne suis pas trop trop le genre à dire ok, après un spectacle on s’en va prendre un verre et on se couche à 3-4 heures. Non, je ne pourrais pas parce que vocalement parlant, c’est hyper difficile et il faut que je sois à mon meilleur tout le temps , explique-t-elle.

Bientôt en Acadie

Annie Blanchard a bien hâte de retrouver le public de sa province natale.

J’ai tellement des belles affaires qui s’en viennent au Nouveau-Brunswick, je suis vraiment contente.

Elle sera à Maisonnette le 7 juin, en double plateau avec le chanteur Laurie LeBlanc au Festival des rameurs à Petit-Rocher le 8 juillet puis à la plage Foley de Caraquet le 28 juillet pour un spectacle acoustique avec son guitariste.