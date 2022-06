Madonna choisit Julia Garner pour l’incarner au grand écran

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

L’actrice américaine Julia Garner, vedette des séries de Netflix Ozark et Inventing Anna, a été retenue pour incarner Madonna dans un film biographique qui sera réalisé par la chanteuse elle-même, selon ce que rapporte le magazine Variety.

Garner aurait été choisie au terme d’un long processus d’audition, devant une douzaine d’autres prétendantes, comme Florence Pugh, Alexa Demie ou encore Odessa Young, selon une source citée par Variety. L’actrice et son équipe seraient en train de considérer l’offre. Le film, qui sera produit par Universal Pictures, retracera l’histoire de la reine de la pop, qui suscite souvent la controverse depuis ses débuts dans l’industrie de la musique. Madonna avait annoncé en 2020 son intention de réaliser ce film, qu’elle coécrira avec Diablo Cody, lauréat d’un Oscar pour le scénario de Juno. Je veux évoquer l’incroyable parcours que la vie m’a fait prendre en tant qu’artiste, musicienne, danseuse; l’itinéraire d’un être humain qui essaie de tracer son chemin dans ce monde , avait-elle déclaré dans un communiqué. Universal avait déjà tenté de mettre sur pied un projet de film biographique sur la diva en 2016, à partir d’un scénario écrit par Elyse Hollander. Intitulé provisoirement Blonde Ambition, le film n’a finalement jamais vu le jour, vertement critiqué dès le départ par Madonna elle-même. Personne ne sait ce que je sais et ce que j’ai vu. Je suis la seule à pouvoir raconter mon histoire , avait-elle écrit sur Instagram à l’époque. N’importe qui d’autre qui s’y essaie est un charlatan ou un idiot . À lire aussi : Madonna furieuse contre un projet de film sur sa vie

