Deux jeunes suspects arrêtés pour des vols de voitures à main armée à Toronto

Deux suspects âgés de 19 ans et 17 ans ont été arrêtés le 2 juin et font face à une centaine de chefs d'accusation en lien avec les récents vols de voitures à main armée à Toronto, a annoncé la police.

L'inspecteur Richard Harris a dévoilé mercredi les premiers résultats du projet ZigZag, une enquête sur une série d'actes de piraterie routière qui a secoué la région du Grand Toronto depuis le mois de mai.

Les deux suspects ont tenté de voler au moins dix voitures entre le 15 et le 26 mai, selon la police. Huit de ces vols sont survenus dans la ville de Toronto tandis que deux autres se sont déroulés dans région de Durham, disent les policiers.

Le 2 juin, ils ont été observés lors d'une opération de surveillance pendant qu'ils conduisaient l'un des véhicules volés dans l'un des détournements, a expliqué l'inspecteur, ils ont donc été arrêtés et ça s'est déroulé sans incident.

L'inspecteur Richard Harris a répondu aux questions des journalistes à l'entrée du quartier général de la police de Toronto, mercredi. Photo : CBC

Au cours de ces vols, le suspect était armé d'une arme de poing et s'approchait des victimes pour leur demander leurs clés, a indiqué M. Harris. Au moins un autre suspect se trouvait dans un véhicule de fuite à proximité.

Tyliq Jones, 19 ans de Brampton, fait face à 11 chefs d'accusation de vol qualifié, 11 chefs d'accusation de déguisement dans un dessein criminel, 11 chefs d'accusation pour ne pas s'être conformé à la décision de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ce qui suggère qu'il possède déjà un casier judiciaire.

L'autre suspect, un mineur âgé de 17 ans, bénéficie de l'anonymat que lui octroie son âge. Il fait face aux mêmes accusations que son complice allégué, mais devra se défendre contre 12 autres chefs d'accusation d'omission de se conformer à un engagement.

Karim Grant, un travailleur communautaire qui exerce depuis 15 ans son métier auprès des jeunes Torontois, n'est pas surpris de ces arrestations étant donné l'accès facile aux armes dans ce pays, et dans cette ville .

Les jeunes sont plus enclins à la violence et aux comportements négatifs quand ils n'ont rien à faire pour s'occuper et quand ils voient l'accès facile au crime, aux drogues , observe M. Grant.

« L'accès aux armes à feu est plus facile à obtenir qu'un vrai emploi. » — Une citation de Karim Grant en développement communautaire à Toronto

Les deux suspects ont comparu en cour le 3 juin 2022, a indiqué la police.

Avec les informations d'Andréane Williams