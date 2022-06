Des travailleurs de l’éducation prêts à en découdre avec le gouvernement Ford

Le Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario ( CSCSO ) qui représente 55 000 employés de soutien des écoles, notamment le personnel de bureau, les aides-enseignants, les travailleurs des services de nutrition, a d’ores et déjà adressé un avis d’intention de négocier au gouvernement pour le renouvellement de sa convention collective qui arrive à échéance à la fin du mois d'août.

Nous espérons qu'au cours des 90 prochains jours, nous pourrons avoir de bonnes et justes négociations [avec le gouvernement de Doug Ford] pour mettre en place les priorités que nous avons pour les services aux étudiants , explique-t-elle.

« Les grèves ne sont pas unilatérales. Les risques [de grève] dépendent vraiment du gouvernement et des associations de conseils scolaires qui s'assoient à la table et discutent avec nous. »

Mme Walton n’exclut pas l’idée qu’une grève de ses membres se produise dès le mois de septembre, considérant que la question salariale est l’une des principales pommes de discorde entre le gouvernement et ses membres dont la moyenne des émoluments se situe, selon elle, à 39 000 $ par an.

Nous sommes donc les travailleurs en éducation les moins bien payés en Ontario, dans tout le secteur de l'éducation. Cela devient donc un véritable problème de recrutement et de rétention. Les gens quittent leur emploi , indique-t-elle.

Outre la question des salaires, Mme Walton déplore également le trop-plein de travail, résultante du manque de ressources et de personnel, dit-elle.

Nous avons des écoles qui font le ménage tous les deux jours. Nous avons des enseignants qui ont du mal à répondre aux besoins des élèves parce qu'ils ont une charge de travail qui ne cesse de croître. Le soutien individuel n'est tout simplement pas là , indique-t-elle.

« Nous entendons parler de commissions scolaires qui réduisent le nombre d'éducateurs de la petite enfance, ce qui signifie que nos plus jeunes élèves, qui commencent tout juste leur parcours éducatif, ne reçoivent pas non plus le soutien dont ils ont besoin. »