Le Franco-Ontarien Gilles Bisson, doyen de Queen’s Park, fait ses adieux à la politique

Je vais aller chercher des boîtes en bas. Peux-tu descendre les cadres qui sont là? Gilles Bisson fait son grand ménage et vide son bureau, situé à l'extrémité de l'aile ouest de l’assemblée législative.

Le politicien retire les huit attestations de la législature qui ornent un des murs de son bureau. Une attestation remise pour chacune de ses élections victorieuses dans la région de Timmins (NDLR : Les limites de sa circonscription ont changé à trois reprises depuis son élection en 1990).

Gilles s'arrête ensuite devant une photo de groupe, celle du gouvernement de Bob Rae. Sur la photo, les membres du caucus néo-démocrate de l’époque sont massés dans le grand escalier de Queen's Park. Dans le coin inférieur droit, un jeune Gilles Bisson, âgé de 32 ou 33 ans, se tient droit, le regard sérieux.

Je me disais, si je peux rester député aussi longtemps que la moitié de ce monde-là, j'aurais considéré ça un succès. Puis je suis le dernier , raconte-t-il avec fierté.

Le jeune politicien ne se doutait pas à l'époque qu'il gagnerait la confiance des électeurs pendant 32 ans. Sa carrière a débuté au sein du gouvernement, mais Gilles Bisson a surtout passé du temps dans l'opposition, ce qui ne l'a pas empêché de gagner le respect de ses adversaires politiques.

Ils ont respecté que j'avais une voix qui était forte et que j'étais capable de travailler avec eux , assure-t-il.

Le député Gilles Bisson et la chef du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario, Andrea Horwath.

Questionné sur ses grandes réalisations de député, il nomme immédiatement la sauvegarde des emplois à l'usine de pâtes et papiers de Kimberly-Clark à Kapuskasing dans les années 90. Sa contribution au mouvement S.O.S. Montfort lui vient aussi en tête. Gilles Bisson se retire de la vie politique avec le sentiment du devoir accompli.

Gilles Bisson est certainement un combattant. Ses récents problèmes de santé, apparus à la veille du déclenchement de la campagne électorale, ne l’ont pas empêché de solliciter un neuvième mandat. Malgré la défaite encaissée contre le conservateur George Pirie, il refuse de céder à l'amertume.

Le néo-démocrate Gilles Bisson a notamment été adjoint parlementaire au ministre du Développement du Nord et des Mines, sous le gouvernement de Bob Rae.

J'ai perdu. Qui veut perdre? J'ai pas voulu perdre, mais je prends ma retraite et je commence à changer mon attitude envers la retraite , lance-t-il. Déjà, il a commencé à dormir davantage. À quoi bon se lever à 5 h du matin quand on peut dormir jusqu'à 7 h? L'homme de 65 ans a encore des projets professionnels, mais assure qu'il ne veut travailler pour personne .

« Je m'attendais que j'étais pour être beaucoup plus triste et plus ému que je le suis. »