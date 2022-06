Le maire de Sorel, Serge Péloquin, est destitué pour un an

La Commission municipale du Québec a obtenu mercredi en Cour supérieure que le maire de Sorel, Serge Péloquin, soit déclaré inhabile à gérer une municipalité pour un an, à la suite d'une affaire d'écoute électronique.

Le 24 mai dernier, la Commission avait déposé une action pour que M. Péloquin soit déclaré, pour un an, inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité , et ce, à compter de la date du jugement.

Un mois auparavant, il avait été révélé que le greffier de Sorel avait fait l'objet d'écoute électronique dans son bureau, voisin de celui du maire Péloquin. Radio-Canada avait appris que le maire avait avoué être l’auteur des enregistrements et que ceux-ci duraient depuis au moins un an.

Lors d'une rencontre tenue à huis clos, M. Péloquin avait présenté aux conseillers municipaux les raisons et les conclusions de sa surveillance électronique.

Depuis, Serge Péloquin a reconnu que ses gestes ont porté sérieusement atteinte à l’honneur et à la dignité de ses fonctions de maire .

Dans un acte d'acquiescement total déposé au palais de justice de Sorel, Serge Péloquin a déclaré qu'il croyait que son pouvoir de surveillance, d'investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires l'autorisait à prendre des mesures nécessaires pour enquêter sur ce qu'il considérait comme un manque de loyauté et de discrétion , de même qu' une violation des obligations de confidentialité .

Toutefois, la Loi sur les cités et les villes n’a pas cette portée , a reconnu Serge Péloquin.

Reconnaissant avoir agi de façon imprudente quoique de bonne foi , M. Péloquin dit accepter les conséquences de ses actes.

Le maire suppléant de Sorel est Martin Lajeunesse.

Avec les informations de Geneviève Garon