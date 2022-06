La Maison de l’Acadie en France rouvre ses portes au public

La Maison de l’Acadie à La Chausée en France est ouverte au public à nouveau, après avoir subi quelques rénovations et modifications.

Le musée permet d'en apprendre plus sur les familles du Poitou qui se sont installées en Acadie au 17e siècle mais aussi sur l’histoire de l’Acadie en général.

« C'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu vraiment avec un cachet particulier, il y a une âme. » — Une citation de Amandine Servant, coprésidente de La maison de l'Acadie

La coprésidente de la Maison de l'Acadie Amandine Servant s'occupe des relations à partir de Moncton au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

La maison qui date du 17e siècle a été fondée il y a 38 ans par Michèle Touret, et regroupe des artefacts des Maritimes et du Poitou.

Entre autres, on y retrouve un piano sur lequel la chanteuse Angèle Arsenault a composé les premières notes de sa chanson Grand-Pré, lorsqu’elle a rendu visite à sa grande amie Michèle Touret qui en a fait don au musée.

Des mannequins qui représentent les personnages d'Évangéline et Gabriel se retrouvent aussi dans la Maison de l'Acadie à La Chaussée en France. Photo : Visuellement - Christophe Charpentier

Des objets que l'on retrouve dans la Maison de l'Acadie à La Chaussée en France. Photo : Visuellement - Christophe Charpentier

Des touristes qui visitent la Maison de l'Acadie Photo : Visuellement - Christophe Charpentier

La fondatrice de la Maison de l'Acadie Michèle Touret a fait dont du piano sur lequel la chanteuse acadienne Angèle Arsenault a composé les premières notes de sa fameuse chanson Grand-Pré . Photo : Visuellement - Christophe Charpentier

On retrouve un grand drapeau acadien qui sert de frise chronologique pour expliquer l'histoire de l'Acadie et son lien avec la France et l'Angleterre. Photo : Visuellement - Christophe Charpentier

On retrouve un grand drapeau acadien qui sert de frise chronologique pour expliquer l'histoire de l'Acadie et son lien avec la France et l'Angleterre. Photo : Visuellement - Christophe Charpentier

Les modifications des dernières années ont rendu la maison plus accessible aux personnes à mobilité réduite et plus intéressante visuellement.

Les visites guidées et interactives permettent aux intéressés d’en apprendre plus sur l’histoire de l’Acadie mais aussi sur la culture actuelle dans divers domaines.

Une maison qui témoigne des événements du passé

Lors d’une visite à La maison de l’Acadie, on découvre qu’il y a des personnes qui sont parties de La Chaussée ou de la région du Loudunais au 17e siècle pour aller vivre en Acadie et développer la Nouvelle-France.

L'extérieur de la Maison de l'Acadie à La Chaussée en France. Photo : Visuellement - Christophe Charpentier

On parle de ces personnes là dont Isaac de Razilly qui était le premier gouverneur de la nouvelle france, Charles de Menou d’Aulnay qui était un de ses successeurs et puis après on a des familles, la famille Brun-Brault qui étaient originaires de La Chaussée , explique Amandine Servant.

Des visites guidées seront offertes du 9 juillet au 11 septembre, les 17 et 18 septembre, les 1er et 2 octobre puis le reste de l'année par rendez-vous.