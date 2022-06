CAA-Québec : 6 des 10 pires routes de la province sont dans la grande région de Québec

La Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches s'illustrent malheureusement dans le dernier bilan CAA-Québec des pires routes de la province qui a été dévoilé mercredi.

Quelque 9000 votes ont été compilés entre avril et mai dernier afin d'identifier le tronçon routier le plus mal en point. La route du Vieux-Moulin à Saint-Isidore en Chaudière-Appalaches est la 2e route la plus populaire (ou impopulaire) qui a été identifiée par les internautes, derrière le boulevard de la Gappe à Gatineau.

Qu'est-ce qui explique que plus de la moitié des routes amochées figurent dans la grande région de Québec?

Pour le directeur des affaires publiques, CAA-Québec, Nicolas Ryan, il est possible que la présence du siège social de l'organisme à Québec ait orienté les réponses.

Lors du classement 2021, cinq des dix pires routes se trouvaient également dans la région. Cela dit, est-ce que la région de Québec de la Capitale-Nationale a des pires routes qu'ailleurs? C'est également possible , précise M. Ryan, qui rappelle que lors de précédents classements, les régions de Montréal et de Gatineau se sont souvent illustrées à leur tour.

Ce classement a pour objectif d'interpeller les élus et les autorités sur le piètre état de certaines routes afin que la situation s'améliore, explique-t-il.

Doublé pour Taniata

Fait notable, l'avenue Taniata à Lévis se classe dans le top 10 pour une deuxième année consécutive.

Le fait qu'une route se trouve deux fois de suite dans le palmarès, pour nous, c'est assez problématique. C'est assez rare que ça arrive , s'étonne Nicolas Ryan.

La Ville de Lévis doit effectuer des travaux sur ce tronçon cette année entre la 3e et la 4e rue selon CAA-Québec. En 2023, des interventions seront effectuées entre la station-service Irving et le viaduc de l’autoroute 20.

On va reposer la question cette année à la Ville de Lévis et on va leur demander : vous aviez prévu certaines choses cette année, qu'est-ce qu'il en est? indique-t-il.

Il s'agit du 7e bilan annuel réalisé par CAA-Québec.