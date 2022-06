Annulation du droit à l’avortement aux États-Unis : le Canada à la rescousse?

La bénévole Kristin Hady décrit fièrement ce qui compose l’uniforme obligatoire de toutes ses complices de la clinique d’avortement de Toledo. Elle-même l’enfile depuis bientôt dix ans.

Les haut-parleurs nous permettent de noyer les cris des manifestants anti-avortement et les parapluies, de cacher les patientes. C’est un combo incroyablement efficace , explique-t-elle, le sourire aux lèvres.

La chorégraphie se répète à chaque rendez-vous : la patiente se précipite hors de sa voiture, la tête baissée, protégée par la petite armée en rose pour atteindre la porte principale.

Après des années de luttes pour garantir le droit à l’avortement dans un État largement hostile, les bénévoles préfèrent voir ces obstacles comme un défi. Il faut comprendre qu’il y a toujours eu des attaques contre le droit à l’avortement ici , explique Kristin Hady. On fonctionne toujours en mode survie.

Le groupe anti-avortement de la région a récemment acheté le stationnement vacant en face de la clinique, qui tentait elle aussi de mettre la main dessus. Mais c’est la mise la plus haute qui l’a emporté; le groupe s’est procuré le petit lot pour 35 000 $.

Chargement de l’image Le stationnement détenu par un groupe anti-avortement est situé en face de la clinique. Malgré les affiches et la camionnette où l’on peut lire plusieurs slogans qui montrent les couleurs du groupe, plusieurs patientes, dans l’urgence, s’y stationnent par mégarde. Les bénévoles de la clinique ne peuvent alors les rejoindre puisqu’il s’agit d’un terrain privé. Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

Vois-tu la camionnette là-bas? , demande Kristin Hardy en pointant le stationnement. Elle est placardée de photos de bébés et de personnes enceintes. Un message y indique que les femmes méritent l'amour et le soutien, pas l'avortement. Elle est toujours là, et il y a une caméra à l'intérieur. Ils notent les numéros de plaques d'immatriculation pour enregistrer les patients. Et ça n’a rien d’illégal.

En Ohio, la possible annulation du jugement Roe c. Wade n’a pris personne par surprise : l’accès à l’avortement relève déjà de l’exploit, selon les militantes pro-choix. L’État, dirigé par une majorité de républicains à la Chambre des représentants comme au Sénat, adopte régulièrement des lois qui contraignent ce droit.

Le problème quand on travaille dans le domaine, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas , résume Kristin Hardy. À quoi bon organiser des manifestations? Il y a tellement d’enjeux qui nous indignent, c'est comme choisir parmi un buffet de choses terribles.

Deux cas de figure attendent l’Ohio au lendemain d’une possible révision de la Cour suprême : l’avortement serait soit interdit après six semaines de grossesse ou carrément illégal. À la clinique de Toledo, on se prépare déjà à transférer des patientes au Michigan, l’État voisin.

Ce n’est pas une solution parfaite. Il faut aussi se rappeler que les États où l’avortement resterait légal vont avoir énormément de demandes. On va devoir renforcer nos liens avec les cliniques partout dans le pays et trouver des chauffeurs, des billets d'avion, des billets de train… et financer tout cela , explique Kristin Hardy, qui est aussi membre d’un fonds d’action pour l’avortement.

Les États refuges

Au Michigan, une juge a accordé à la mi-mai une injonction préliminaire qui bloquerait l'application de l'interdiction de l'avortement si la Cour suprême tranche en ce sens.

L’État du Midwest américain pourrait donc accueillir des voyageuses clandestines, venues d’un peu partout dans le pays, pour obtenir un avortement. Une solution qui n’est d’ailleurs pas sans risque pour les femmes ni celles qui leur viennent en aide.

Chargement de l’image Danielle Atkinson, la « mère » de Mothering Justice, et ses deux enfants dans le petit bureau de l’organisme à Détroit, au Michigan. Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

Le mouvement Mothering Justice, qui représente des mères afro-américaines, se prépare à recevoir ces patientes. Nous ferons tout pour les aider , assure la fondatrice, Danielle Atkinson. Mais il ne faut pas oublier que ça risque d’être plus facile pour celles qui sont privilégiées, qui ont des ressources et de l’argent. Vous savez, en tant que femme de couleur, nos droits ont toujours été menacés.

L’organisation se bat depuis une dizaine d’années pour l’avancée des conditions de vie des femmes noires. On travaille sur beaucoup de sujets, l'un d'entre eux est la garde d'enfants , lance-t-elle en riant. Tu vois, c’est pour ça que mes deux petits sont avec nous. Ils ont une semaine de congé à l'école. Je n’ai pas d’autre choix que de les amener au travail.

Devant la fenêtre de son bureau, la fondatrice montre à son garçon la rivière Détroit, qui sépare son pays du Canada. Regarde, d’ici on voit Windsor, c’est au Canada , lance-t-elle au petit. Nous aimerions aider les Américaines à s’y rendre pour interrompre leur grossesse, dit-elle en reprenant l’entrevue. Mais ça prend un passeport, une voiture, un réseau… Pour les femmes pauvres et marginalisées, ce n’est pas accessible, estime Danielle Atkinson.

Pour elles, je pense que toutes les techniques que les femmes utilisaient pour se faire avorter dans les années 1950 redeviendront des options , laisse tomber la fondatrice, les yeux posés sur sa fille qui termine sagement un dessin.

Chargement de l’image Le pont Ambassadeur qui relie les villes de Détroit (à gauche) et de Windsor (à droite). Photo : Getty Images / Gregory Shamus

Le Canada : la solution?

Au début du mois de mai, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a garanti aux Américaines qui voudraient brandir leur passeport pour se faire avorter qu’elles seraient les bienvenues. Pour les résidentes du Midwest américain qui auront les moyens, de traverser la frontière, la ville de Windsor pourrait devenir la porte d’entrée la plus facile.

Comme femme, je suis contente qu’on puisse aider d’autres femmes tout près de nous , lance la militante franco-ontarienne de la région, Kyla Bardwell. Mais ce qu’elles doivent savoir, c’est que l’avortement n’est pas si accessible que ça ici.

Plusieurs fois par année, son groupe de pression manifeste près de l’hôpital régional, le seul endroit à 100 kilomètres à la ronde où il est possible d’interrompre une grossesse. L’attente est longue et, en plus, il y a quelquefois des militants anti-avortement autour. Si on est vraiment un pays pro-choix, on devrait d’abord s’assurer que l’avortement est vraiment accessible partout , insiste la jeune femme.

Il faut faire quatre heures de route de plus pour trouver une ville où l’on compte plus d’une clinique d’avortement, à Toronto. C’est là que travaille Sherri Krieger, de la Coalition provinciale des cliniques d’avortement, qui se bat depuis 1987.

On accueillera peut-être des Américaines qui n’ont pas d’autres options, on s’y prépare. Mais l’accès au Canada n’est pas génial non plus… La preuve : la plupart des femmes que j’ai vues aujourd’hui à la clinique ne venaient pas de Toronto. Elles étaient de Sault-Ste-Marie, de North Bay, de Thunder Bay, de partout en fait , se désole la militante.

Depuis la fuite des documents de la Cour suprême, la coalition dont Sherri Krieger fait partie communique avec ses partenaires aux États-Unis sur une base régulière pour se doter d’une stratégie commune, ce qu’elles ont toujours craint devoir faire.

On savait qu’un jour ou l’autre, avec tous les conservateurs à la Cour suprême, ça viendrait. Maintenant, c’est notre réalité , murmure-t-elle au bord des larmes. C’est tellement affreux, c’est franchement horrible que des gens détestent autant les femmes.

Les militantes pro-choix au Canada sont venues à la conclusion qu’elles n’ont pas de solution miracle à offrir à leurs voisines du Sud. Mais elles ressentent une obligation morale à leur endroit. Dans les années 1970, ce sont les Américaines qui nous accueillaient pour se faire avorter , se rappelle Sherri Krieger, qui y voit un sombre retour du balancier.