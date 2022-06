Tadoussac Autrement voit sa requête rejetée contre Croisières AML

Croisières AML défendait que les délais de la poursuite de Tadoussac Autrement n'étaient pas raisonnables.

Tadoussac Autrement a entrepris les premières démarches judiciaires en 2017, mais a dû les abandonner, faute de moyens financiers.

En 2021, le litige est ramené devant les tribunaux. Le vice-président Tadoussac Autrement et capitaine de L'Estuaire, Florent Desrochers, estime qu'il est illégal d'accorder un droit exclusif sur un bien municipal.

Vendredi dernier, le juge Serge Francœur a tranché que le Tribunal n’a pas l’intention, même en considérant qu’il en a la possibilité juridique, d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour permettre que le recours des demandeurs se poursuive, car la résolution et le bail étaient connus d’eux depuis des années.

« Attaquer une résolution et un contrat 5 ans après leur entrée en vigueur est tardif. » — Une citation de Extrait du jugement du juge de la Cour supérieure Serge Francoeur

On peut également lire dans le jugement que le délai raisonnable reconnu pour contester une résolution et un bail du type que ceux intervenus est fixé généralement à approximativement 30 jours.

Tadoussac Autrement réfléchit sur son avenir

Florent Desrochers dit être conscient que le délai pour entamer les procédures était un point faible. Il se dit toutefois déçu et aurait aimé avoir la réponse d'un juge sur le fond de l'affaire.

« C'est reçu comme une grosse claque. C'est de se faire dire qu'on n'est pas le bienvenu de travailler chez nous. » — Une citation de Florent Desrochers, vice-président Tadoussac Autrement et capitaine de L'Estuaire

Pour l'instant, il affirme que Tadoussac Autrement va continuer de faire monter les touristes à bord du bateau à partir de la plage et non en utilisant le quai. Cette façon de faire n'est pas l'idéale pour la compagnie puisque le sable peut abîmer le moteur du bateau.

La passerelle qui a été installée sur l'Estuaire sauve l'entreprise Tadoussac Autrement, dit le vice-président Florent Desrochers, puisqu'elle permet d'embarquer et de débarquer les passagers sur la plage (archives). Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Ce jugement pousse aussi Florent Desrochers à se questionner sur l'avenir de Tadoussac Autrement. On vit beaucoup de déceptions et de remises en question pour ce qui est du futur , confie le vice-président.

« On a l'impression que la Municipalité souhaite que Tadoussac Autrement arrête d'exister. Peut-être bien qu'on va suivre cette option-là. » — Une citation de Florent Desrochers, vice-président Tadoussac Autrement

Entente à l'amiable entre AML et Tadoussac Autrement

Tadoussac Autrement et Croisières AML s'étaient entendus il y a quelques années pour que la petite entreprise utilise le quai municipal pour embarquer et débarquer ses passagers. Une des conditions était que le bateau de Tadoussac Autrement n'accueille pas plus de 12 passagers.

L'Estuaire est le nouveau navire utilisé par l'équipe de Tadoussac Autrement. Il a une capacité de 36 passagers (archives). Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Or, en raison de l'usure, Tadoussac Autrement a changé son bateau, le Frank Slim, pour l'Estuaire, un nouveau navire qui peut accueillir 36 passagers.

AML dit vouloir trouver un nouveau terrain d'entente

La vice-présidente développement et affaires publiques de Croisière AML, Lucie Charland, se dit satisfaite et soulagée du jugement.

Mme Charland soutient qu'AML souhaite passer à autre chose et se concentrer sur la saison touristique qui commence, mais elle affirme que la main est tendue pour tenter de collaborer avec Tadoussac Autrement, sans dévoiler davantage de détails.

Lucie Charland se dit satisfaite et soulagée du jugement (archives). Photo : Gracieuseté Lucie Charland

« Malgré les tensions, puis même la discorde que la situation génère dans le village, puis même entre les organisations, on a toujours voulu trouver une solution constructive. » — Une citation de Lucie Charland, vice-présidente développement et affaires publiques de Croisière AML

Sans y être obligé, on a déjà réitéré à Tadoussac Autrement notre volonté de collaboration , annonce la vice-présidente.

Lucie Charland a voulu rappeler que cela fait 27 ans qu'AML est dans la région. Le jugement a fait valoir les droits d'AML, dit-elle.

De son côté, le maire de Tadoussac, Richard Therrien, n'a pas souhaité commenter le dossier pour l'instant.